‘দাঁড়িপাল্লা’ স্লোগানে গলা মিলিয়ে জানতে চাইলেন, যাঁর জন্য স্লোগান দিলেন তিনি কে

রাজধানীর মিটফোর্ড এলাকায় আজ সোমবার বিকেল চারটার দিকে গণসংযোগ করছিলেন ঢাকা-৭ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. এনায়েত উল্লাহ। এ সময় তাঁর কর্মী ও সমর্থকেরা কাঠ ও প্লাস্টিকের ঝুড়ি দিয়ে তৈরি দাঁড়িপাল্লা নিয়ে স্লোগান দিচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই স্লোগানে কিছুক্ষণের জন্য গলা মেলাতে দেখা গেল দুজন ভিনদেশিকে। তাঁদের একজন নারী, অন্যজন পুরুষ।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার ২২ জানুয়ারি শুরু হয়েছে। নিয়মিত প্রচারের অংশ হিসেবে আজ ঢাকা-৭ আসনের মিটফোর্ড এলাকায় গণসংযোগ করছিলেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এনায়েত উল্লাহ। বিকেলে গণসংযোগের শুরুতে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘প্রচার-প্রচারণা ভালোই চলছে। মানুষের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাচ্ছি। মানুষ পরিবর্তন চায়। আগে যাদের ক্ষমতায় দেখেছে, তাদের আর দেখতে চায় না।’
এরপর গণসংযোগ শুরু করেন এনায়েত উল্লাহ। মিটফোর্ড এলাকায় বেশি ভাগই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। তিনি বিভিন্ন দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে ভোট চাচ্ছিলেন। তাঁর কর্মীরা দাঁড়িপাল্লার পক্ষে ভোট চেয়ে স্লোগান দিচ্ছিলেন। এ সময় ওই দুই বিদেশি মিছিলের সামনে হঠাৎ স্লোগান দিতে থাকেন।
বিদেশিদের স্লোগান দিতে দেখে এনায়েত উল্লাহ তাঁদের দিকে এগিয়ে যান। তিনিও তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ‘দাঁড়িপাল্লা’, ‘দাঁড়িপাল্লা’ স্লোগান দেন। এতে ওই এলাকায় কিছুটা ভিড় জমে যায়।
এ ঘটনার পর দুই বিদেশির সঙ্গে প্রথম আলোর এই প্রতিবেদকের কথা হয়। পুরুষ বিদেশি জানান, তাঁরা ব্রিটিশ নাগরিক। বাংলাদেশে ঘুরতে এসেছেন।
নারী পর্যটক এই প্রতিবেদকের কাছে জানতে চান, যাঁর জন্য তাঁরা স্লোগান দিলেন—তিনি কে? পরিচয় জানালে তিনি আবারও প্রতিবেদককে প্রশ্ন করেন, ‘তুমি কি তাঁকে পছন্দ করো?’ এরপর প্রতিবেদককে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁরা বিদায় নিয়ে চলে যান।
ঢাকা-৭ আসন লালবাগ, চকবাজার, বংশাল, কামরাঙ্গীরচর ও কোতোয়ালির আংশিক এলাকা নিয়ে গঠিত। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২৩ থেকে ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৫৬ ও ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড এ আসনের অন্তর্ভুক্ত। এ আসনে বিএনপির প্রার্থী হামিদুর রহমান, ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী আব্দুর রহমান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ ইসহাক সরকার।