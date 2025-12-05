আগামী ৩ মাসের জন্য গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক সাইফুল হক

গণতন্ত্র মঞ্চের নতুন সমন্বয়কের দায়িত্ব পেয়েছেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে গণতন্ত্র মঞ্চের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। আজ শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, সাইফুল হক আগামী তিন মাসের জন্য গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।
সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গণতন্ত্র মঞ্চের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া আগামী নির্বাচনে গণতন্ত্র মঞ্চের প্রার্থিতা চূড়ান্ত করার বিষয়েও জোর দেওয়া হয়।
সাইফুল হক ছাড়াও সভায় বক্তব্য দেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, ভাসানী জনশক্তি পার্টির চেয়ারম্যান শেখ রফিকুল ইসলাম, জেএসডির নেতা কে এম জাবের মিয়া, নাগরিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সারসহ অনেকে।
গণতন্ত্র মঞ্চের সঙ্গে গণফোরাম নেতাদের মতবিনিময়
রাতে আরেকটি বৈঠকে নাগরিক ঐক্যের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি মতবিনিময় সভা করেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা। সভার আলোচনায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জাতীয় নির্বাচনসহ বিভিন্ন বিষয়ে উঠে আসে। এ সময় নেতারা বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার বিষয়েও কথা বলেন। সভায় গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুব্রত চৌধুরী, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জগলুল হায়দার, মোশতাক আহমেদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।