জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ অনুমোদন, আগামীকাল ঘোষণার আভাস

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) অনুমোদন করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এখন যেকোনো সময় এই নির্বাচনের রোডম্যাপ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হতে পারে বলে ইসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকারকে উদ্ধৃত করে বাসসের খবরে এ কথা জানানো হয়। আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘কর্মপরিকল্পনার সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গেছে। অনুমোদন হয়েছে, এখন শুধু টাইপিং চলছে।’
আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন, চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিব এ নিয়ে বৈঠক করেছেন। এরপর আনোয়ারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
এদিকে আগামীকাল বৃহস্পতিবারই জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রকাশ হতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ। তিনি বলেন, রোডম্যাপ প্রকাশে আর দেরি হবে না—হয়তো আগামীকালই তা প্রকাশ করা সম্ভব হতে পারে।
আজ বিকেলে সংসদীয় আসনের পুনর্নির্ধারিত সীমানার বিষয়ে শুনানি শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আখতার আহমেদ এ কথা বলেন।
নির্বাচনী রোডম্যাপ কবে ঘোষণা হতে পারে—এমন প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমরা আরও কিছু কাজ করছি এবং আমি মনে করি যে হয়তো আগামীকালকে আপনাদের আরও কিছু বাড়তি তথ্য দেওয়ার সুযোগ পাব। সে পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করেন।’
নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হচ্ছে তাহলে? এমন প্রশ্নের জবাবে আখতার আহমেদ বলেন, ‘সম্ভবত আমার টেবিলে এখন আছে। আগামীকাল পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করেন না। একটা দিনের জন্য খুব বেশি কি আটকাবে?’
জাতীয় সংসদের আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে শুনানির প্রথম দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ ও ৩ আসন নিয়ে নির্বাচন কমিশনে মারামারির ঘটনা ঘটে। নির্বাচন কমিশনে মারামারির মতো ঘটনা ঘটলে ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে কী হতে পারে এবং এ মারামারির ঘটনায় এখন পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয়নি—এমন প্রশ্ন ছিল আখতার আহমেদের কাছে। জবাবে তিনি বলেন, ‘এটার সঙ্গে সরাসরি নির্বাচন কমিশন সম্পর্কিত না। আপনি যদি এখন আমার সঙ্গে বাইরে ধাক্কাধাক্কি করেন, কোনো একটা কারণে সেখানে তো সংস্থার সঙ্গে দায়ী করা যায় না। আমরা এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে একটা সাধারণ ডায়েরি করেছি। যেখানে আমরা পুলিশকে দায়িত্ব দিয়েছি; পুলিশকে বলেছি যে আপনারা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। আমার মনে হয় যে এই পর্যন্তই আমার বলা উচিত।’
নির্বাচন কমিশন কয়েকজনের পাসপোর্ট জব্দ করেছে এমন প্রশ্নের জবাবে এই জ্যেষ্ঠ সচিব বলেন, ‘এ রকম একটা খবর আমার কানেও এসেছে যে আমরা নাকি কারও কারও পাসপোর্ট জব্দ করেছি। আসলে পাসপোর্ট জব্দ করার এখতিয়ার আমাদের নাই এবং আমরা এটা করিনি।’
আখতার আহমেদ জানান, গত চার দিনে ৩৩ জেলার ৮৪টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে শুনানি হয়। এতে ১১৮৫টি আপত্তি ও ৭০৮ সুপারিশ জমা পড়ে। সর্বমোট আপত্তি ও সুপারিশের সংখ্যা ১ হাজার ৮৯৩।
২৪ আগস্ট ৬টি জেলার ১৮টি আসন, ২৫ আগস্ট ৯টি জেলার ২০টি আসন, ২৬ আগস্ট ৬টি জেলার ২৮টি আসন, আজ ২৭ আগস্ট ১২টি জেলার ১৮টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে শুনানি হয়।