বিকাশে টাকা দিয়ে ভোট চাইছে একটা গুপ্ত দল: বিএনপি প্রার্থী রবিউল আলম

একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল বিকাশে টাকা পাঠিয়ে নিজেদের পক্ষে ভোট চাইছেন বলে অভিযোগ করেছেন ঢাকা-১০ আসনে বিএনপির প্রার্থী শেখ রবিউল আলম। তিনি বলেছেন, বিশেষ এই রাজনৈতিক দলটি তাঁর আসনে গুপ্তভাবে মানুষকে বিকাশে টাকা দিচ্ছে। তারা অনৈতিক ও অবৈধ পন্থায় ষড়যন্ত্র করছে। তবে গুপ্ত থাকায় তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন হচ্ছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা-১০ আসনের হাজারীবাগ এলাকায় জনসংযোগে গিয়ে এসব কথা বলেন শেখ রবিউল আলম। তিনি বলেন, ‘বিকাশে টাকা দেওয়া ছাড়া আরেকটি দলের অপতৎপরতা আছে। তারা পতিত ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী। তারা চাইছে মানুষ যাতে ভোটমুখী না হয়। এই দুটি চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে নিতে হচ্ছে।’
ঢাকা-১০ আসনে কেউ ষড়যন্ত্র করে সফল হবে না বলে মন্তব্য করেন রবিউল আলম। তিনি বলেন, ‘জনগণ যেখানে সোচ্চার থাকে, প্রার্থীর যেখানে জনপ্রিয়তা থাকে, আর বিএনপির প্রার্থীর সাথে যখন সব শ্রেণি–পেশার মানুষ থাকে, সেখানে সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যাবে।’
ধানমন্ডি, কলাবাগান, নিউমার্কেট ও হাজারীবাগ থানা নিয়ে গঠিত হয়েছে ঢাকা-১০ সংসদীয় আসন। বিএনপির প্রার্থী রবিউল আলম জানান, প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় প্রচার চালাচ্ছেন তিনি। মানুষের কাছে যাচ্ছেন নিয়মিত। সাড়াও পাচ্ছেন।
শেখ রবিউল আলম আজ ঢাকা-১০ আসনের হাজারীবাগ বেড়িবাঁধ, ঝাউচর, মনসুর বাগ, সিরাজনগর, নবীনগর, নয়াগাঁও এবং বউ বাজার খেলার মাঠ এলাকায় জনসংযোগ করেন। জনসংযোগে অংশ নেন স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের কয়েক শ নেতা–কর্মী। তাঁরা ‘ভোট দিব কিসে, ধানের শীষে’, ‘১২ তারিখ সারা দিন, ধানের শীষে ভোট দিন’ প্রভৃতি স্লোগান দিতে থাকেন।
ভোটারদের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাচ্ছেন জানিয়ে রবিউল আলম বলেন, ‘মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে তাঁরা নিরাপদ ভোটের মাঠ চাইছেন। ভোট নিয়ে কেউ যদি ষড়যন্ত্র করতে চায়, ম্যানিপুলেট করতে চায় কিংবা ভোট নস্যাৎ করতে চায়, জনগণ সেটা রুখে দেবে।’ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জনগণ যোগ্য নেতৃত্ব বেছে নেবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
ঢাকা-১০ আসনে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা নাগরিক অধিকার নিশ্চিতে ঠিকমতো কাজ করছে না বলে অভিযোগ করেন শেখ রবিউল আলম। বিএনপির পক্ষ থেকে তাঁরা সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
সমস্যা সমাধানে ভোটারদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিএনপির প্রার্থী বলেন, ‘ইতিমধ্যে অসংখ্য সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। জনগণ যদি আস্থা রাখেন, তাহলে চিহ্নিত সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব। হাজারীবাগ এলাকায় ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি মানুষ বসবাস করেন। প্রতিনিধিত্ব পেলে এই এলাকার মানুষের নাগরিক সুবিধাগুলো নিশ্চিতে সর্বোচ্চ কাজ রাখব।’
হাজারীবাগ এলাকায় বিস্তর চাঁদাবাজি হয় বলে অভিযোগ থাকার বিষয়টি উল্লেখ করলে রবিউল আলম বলেন, তাঁরা অন্তত ৪৫০টি মতবিনিময় করেছেন। মানুষের অভিযোগ শুনেছেন। তবে কোথাও চাঁদাবাজি নিয়ে নির্দিষ্ট তথ্য আসেনি। তিনি বলেন, ‘একটা গোষ্ঠী অমুকের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে গেছে, আজ পর্যন্ত এমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায়নি। যদি কেউ বলতে পারেন, আমরা অবশ্যই শক্ত ব্যবস্থা নেব।’ তবে একটি গোষ্ঠী চাঁদাবাজি নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন শেখ রবিউল আলম।