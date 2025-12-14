গত ১৬ বছরে কিছু ‘বুদ্ধিজীবী’ ফ্যাসিবাদকে সহযোগিতা করেছেন: ডাকসু ভিপি

মহান মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের দেখানো পথ অনুসরণ করেই বাংলাদেশের মুক্তিকামী ছাত্র–জনতা রাজপথে নেমেছিল বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম।
আজ রোববার সকালে রাজধানীর মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে ডাকসুর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের বুদ্ধিজীবীদের শহীদ করে এই আজাদিকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এই আজাদি থামেনি। আমরা আমাদের নতুন ভূখণ্ড পেয়েছি, স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি।’
বুদ্ধিজীবীরাই সব সময় পথ দেখিয়েছেন উল্লেখ করে ডাকসু ভিপি বলেন, তাঁরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। প্রত্যাশা ছিল, বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে আজাদির স্বপ্ন দেখতেন, নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন, ইনসাফের স্বপ্ন দেখতেন, স্বাধীন দেশেও বুদ্ধিজীবীরা সেই স্বপ্নকে লালন করবেন।
তবে পরবর্তী সময়ে কিছু বুদ্ধিজীবী ‘ফ্যাসিবাদকে’ সহযোগিতা করেছেন বলে অভিযোগ করেন সাদিক কায়েম। তিনি বলেন, ‘গত ১৬ বছরে খুনি হাসিনাকে গুম, খুন ও আয়নাঘর প্রকল্পে সহযোগিতা করেছিল বুদ্ধিজীবী নামের কিছু লোক।’
এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ডাকসু ভিপি বলেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রশ্নে তাঁরা সব সময় আপসহীন।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘দেশের মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদেরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতি একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছে, আর চব্বিশের মাধ্যমে দিল্লির আজাদি থেকে মুক্তি পেয়েছে।’ রাজনীতি করতে হলে বাংলাদেশকে ধারণ করার ওপর জোর দেন তিনি।