নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দিয়েছে জামায়াতসহ ২৫টি দল

বিএনপি, জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) ২৫টি রাজনৈতিক দল এখনো ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় খরচের বিবরণী নির্বাচন কমিশনে (ইসি) জমা দেয়নি। তবে জামায়াতে ইসলামীসহ ২৫টি দল তাদের হিসাব জমা দিয়েছে।
গত ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। শেরপুর-৩ আসনে ভোট হয় ৯ এপ্রিল। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ৫০টি নিবন্ধিত দল অংশ নেয়।
জাতীয় নির্বাচনসংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে বলা আছে, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সব নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে কমিশনের কাছে ব্যয়ের বিবরণী জমা দিতে হবে। কোনো দল এ সময়ের মধ্যে তাদের ব্যয়ের বিবরণী জমা দিতে ব্যর্থ হলে ইসি ওই দলকে ৩০ দিনের মধ্যে বিবরণীটি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে একটি সতর্কতামূলক নোটিশ জারি করবে।
আদেশে আরও বলা আছে, যদি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ওই সময়ের মধ্যেও তা জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে কমিশন ১০ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে আরও ১৫ দিন সময় বৃদ্ধি করতে পারবে। যদি সেই বর্ধিত সময়ের মধ্যেও বিবরণী জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে কমিশন তার নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইসি সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের জানান, ২৫টি দল মঙ্গলবার পর্যন্ত ব্যয়ের হিসাব দেয়নি। কমিশন সিদ্ধান্ত দিলে ব্যয়বিবরণী জমা দেওয়ার সময় এক মাস বাড়ানো হবে।