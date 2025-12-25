বিমানবন্দর থেকে গণসংবর্ধনাস্থলের পথে তারেক রহমান

ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে গণসংবর্ধনাস্থলের দিকে রওনা হয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটের দিকে তারেক রহমান বিমানবন্দরের ভিআইপি ফটক দিয়ে বের হন।
এর আগে বেলা ১১টা ৩৯ মিনিটে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইটটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে।
যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে ফ্লাইটটি সকাল ৯টা ৫৬ মিনিটে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়। সেখানে যাত্রাবিরতি শেষে ফ্লাইটটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়ে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আসে। তারেক রহমানের সঙ্গে আসেন তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান।
বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে স্বাগত জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, মির্জা আব্বাস, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী প্রমুখ।
বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এখন রাজধানীর পূর্বাচলে ৩০০ ফিট এলাকায় গণসংবর্ধনাস্থলের দিকে রওনা হয়েছেন তারেক রহমান। তাঁর জন্য আগে থেকেই লাল-সবুজ রঙের একটি বাস সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই বাসে করে তিনি পূর্বাচলে যাচ্ছেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের সরাসরি (লাইভ) ভিডিওতে দেখা যায়, তারেক রহমান বাসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন।
তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সড়কের দুই পাশে অবস্থান নিয়েছেন বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী। তাঁরা বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাকার্ড, ব্যানারসহ ফুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা ‘তারেক রহমানের আগমন, শুভেচ্ছা-স্বাগতম’, ‘বাংলাদেশের প্রাণ, তারেক রহমান’ প্রভৃতি স্লোগান দিচ্ছেন। সড়কের দুই পাশে নেতা-কর্মীদের এই সারি পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকা পর্যন্ত রয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে আছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশসহ বিভিন্ন সংস্থার বিপুলসংখ্যক সদস্য।