চাঁদাবাজি বন্ধ করাটাই বাংলাদেশের বড় অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ: জোনায়েদ সাকি

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক—দুই খাতেই চাঁদাবাজি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বিষয়। এই চাঁদাবাজি বন্ধ হবে কি না, এটাই বাংলাদেশের এখন সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ।
গণসংহতি আন্দোলনের এই নেতা বলেন, ‘বখরাজীবিতা (চাঁদাবাজি) যদি বন্ধ হয়, এই দেশের মানুষ তাঁদের সৃজনশীলতা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যকে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কাজেই এখন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, আরও লোককে বখরাজীবিতার ভাগে যুক্ত করে লোকজনকে ঠান্ডা রাখা হবে, না কি বখরাজীবিতা থেকে বেরিয়ে নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হবে।’
আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এক অনুষ্ঠানে ‘অভ্যুত্থানের অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা’ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে জোনায়েদ সাকি এসব কথা বলেন। ‘চতুর্থ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন ২০২৫: অর্থনীতির ভবিষ্যৎ পথরেখা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বণিক বার্তা।
চাঁদাবাজিকে দেশের পুরো অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি চালনার মাধ্যম উল্লেখ করে গণসংহতি আন্দোলনের এই শীর্ষ নেতা বলেন, আওয়ামী লীগ চলে গেছে, সেই শূন্যস্থান কেউ না কেউ পূরণ করবে এবং পূরণ হচ্ছে; যার ফলে নতুন চাঁদাবাজি দৃশ্যমান। অর্থনীতি যে বড় জায়গায় যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে কিংবা যাওয়াটা আবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে, সেই জায়গায় যেতে হলে এই চাঁদাবাজি দিয়ে লোকজনকে ঠান্ডা রাখার এত দিনকার রাজনৈতিক অর্থনীতি ও রাজনীতি—এই দুটো আর চলবে না।
দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ওয়ানস্টপ সার্ভিস হওয়া প্রয়োজন উল্লেখ করে জোনায়েদ সাকি বলেন, বাংলাদেশে ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা সরকার নিজেই এবং লাল ফিতা বা আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্র যেভাবে ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করে, সেটা যদি বন্ধ না হয়, তাহলে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছানো যাবে না। অর্থনৈতিক সম্ভাবনার জায়গা থেকে নতুন রাজনীতির জন্ম দিতেই হবে। বখরাজীবিতা বন্ধ হতে হবে, ওয়ানস্টপ সার্ভিস হতে হবে।
বাংলাদেশে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্রীয় খরচে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন জোনায়েদ সাকি।