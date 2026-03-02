ইরানে হামলা বন্ধের দাবিতে গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্টের সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক হামলা বন্ধের দাবিতে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্ট। সোমবার বিকেলে আয়োজিত এ কর্মসূচি থেকে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সামরিক উত্তেজনা বন্ধ এবং যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হয়। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়, যা পুরানা পল্টন এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।
গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্টের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গণতান্ত্রিক যুক্ত ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের নেতা অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্ক্সবাদী) নেতা রাশেদ শাহরিয়ার, জাতীয় গণফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক রজত হুদা এবং সোনার বাংলা পার্টির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হারুন অর রশীদ।
সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসন চালাচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের পরিপন্থী। তাঁরা বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে এবং এতে বৈশ্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও ঝুঁকির মুখে পড়ছে। বক্তারা আরও বলেন, যেকোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা নির্ধারণের অধিকার সে দেশের জনগণেরই থাকা উচিত। সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে।
সমাবেশ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে আন্তর্জাতিক পরিসরে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে নেতারা বলেন, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে যুদ্ধ বন্ধ এবং ইরানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।
ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক হামলার নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে গণসংহতি আন্দোলন। সংগঠনটির পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত বৈশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য গুরুতর হুমকি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
সোমবার গণসংহতি আন্দোলনের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, ইরানের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের হত্যাসহ বিভিন্ন স্থাপনা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনায় সংগঠনটি তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ইরানের সার্বভৌমত্ব ও জনগণের অধিকার লঙ্ঘন করে পরিচালিত এই হামলা আন্তর্জাতিক শান্তি পরিস্থিতিকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলছে। হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে সংঘাত বিস্তারের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, যার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
গণসংহতি আন্দোলন অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।