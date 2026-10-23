ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে আবদুল মঈন খানকে দেখতে আসেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে আবদুল মঈন খানকে দেখতে আসেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
রাজনীতি

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মঈন খানকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে রাষ্ট্রপতি

ইউএনবি ঢাকা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মঈন খানকে দেখতে শুক্রবার সকালে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে গেছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বঙ্গভবন সূত্রে জানা গেছে, পরিদর্শনের সময় রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

কার্ডিওলজিস্ট অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারসহ হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসক রাষ্ট্রপতিকে মঈন খানের বর্তমান শারীরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

এ সময় মন্ত্রীর স্ত্রী অ্যাডভোকেট রোকসানা খন্দকার উপস্থিত ছিলেন।

শ্বাসকষ্ট ও হৃদ্‌রোগজনিত জটিলতা নিয়ে গত বুধবার রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হন মঈন খান। বর্তমানে তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

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