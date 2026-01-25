ভারতের মাটিতে হাসিনার বক্তব্য: ঢাকার ক্ষোভ

মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডিত পলাতক শেখ হাসিনাকে ভারতের নয়াদিল্লিতে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ায় বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ এক বিবৃতিতে বলেছে, ২৩ জানুয়ারি দেওয়া ওই বক্তব্যে সরকার উৎখাত ও নির্বাচন ভন্ডুলে উসকানি দেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ ও শান্তি বিপন্ন করছে। প্রত্যর্পণ চুক্তি সত্ত্বেও ভারত কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। শেখ হাসিনার এই বক্তব্য সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের জন্য বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত বলে সরকার মনে করে।