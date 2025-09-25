২০২৪ সালের ২৭ আগস্ট একটি হত্যা মামলায় হাজিরার জন্য আদালতে আনা হলে সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ও সাবেক বিমানমন্ত্রী রাশেদ খান মেননকে ডিম, জুতা নিক্ষেপ ও কিল-ঘুষি মারেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা
পাল্টাপাল্টি ডিম ছোড়া কি চলতে থাকবে

বায়েজিদ আহমেদঢাকা

ডিম ছুড়ে মারা বা নিক্ষেপ। কারও প্রতি ক্ষোভ, রাগ বা অপমানের ‘প্রতিশোধ’ হিসেবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তেজনায় ডিম ছুড়ে মারা হয়ে আসছে।

ডিম নিক্ষেপের ঘটনা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছে গত বছর গণ–অভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং ওই সরকারের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হওয়ার পরে।

সর্বশেষ গত সোমবার বিকেলে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা আখতার হোসেনের ওপর আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীদের ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে নিউইয়র্কে যাওয়া একজন রাজনৈতিক নেতাকে হেনস্তার এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ।

অবশ্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ডিম, টমেটো ও পানির বোতল নিক্ষেপের ঘটনা নতুন নয়। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক স ম আলী রেজা প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ দেশের প্রচলিত সহিংস রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যেখানে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শারীরিক আক্রমণের মতো দৃষ্টান্ত রয়েছে, সেখানে প্রতিবাদের এ ধরনকে সফট (নমনীয়) প্রতিবাদ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতেও আমরা মাঝেমধ্যে এমন ঘটনা দেখে থাকি।’

অধ্যাপক আলী রেজা বলেন, মূলত আক্রান্ত ব‍্যক্তির প্রতি ক্ষোভ অথবা ঘৃণার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। আবার বিচারব‍্যবস্থার প্রতি অনাস্থার প্রতীক হিসেবে অনেকে এ রকম আচরণ করে থাকেন। দীর্ঘ মেয়াদে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবেও এমনটি ঘটে থাকে।

২০২৪ সালের ১৪ আগস্ট আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানকে যে প্রিজন ভ্যানে করে আদালতে নেওয়া হয়, সেটির ওপরে উঠে বিক্ষোভ করেন বিএনপিসমর্থক আইনজীবীরা। এ সময় তাঁরা গাড়িতে ডিম ছোঁড়েন। ঢাকার সিএমএম আদালত এলাকায়

এক বছরে ডিম নিক্ষেপের যত ঘটনা

গণ–অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ক্ষমতাচ্যুত সাবেক মন্ত্রীদের প্রতি ডিম নিক্ষেপের ঘটনা একের পর এক ঘটতে থাকে। গত বছরের ১৪ আগস্ট জুলাই হত্যাকাণ্ডের একটি মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে হাজির করা হয়। আদালতের এজলাসের ভেতরে তাঁদের ওপর ডিম নিক্ষেপ করা হয়। পরে রিমান্ড শুনানি শেষে হাজতখানায় নেওয়ার পথে আদালত ভবনের সামনে ডিম ও জুতা নিক্ষেপ করেন বিএনপিপন্থী কয়েকজন আইনজীবী।

মূলত আক্রান্ত ব‍্যক্তির প্রতি ক্ষোভ অথবা ঘৃণার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। আবার বিচারব‍্যবস্থার প্রতি অনাস্থার প্রতীক হিসেবে অনেকে এ রকম আচরণ করে থাকেন। দীর্ঘ মেয়াদে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবেও এমনটি ঘটে থাকে।
-স ম আলী রেজা, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এর কয়েক দিন পর গত বছরের ২৩ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক সীমান্তে আটক হওয়ার পরদিন সিলেটের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলার সময় তাঁর ওপর হামলা হয়। আদালত প্রাঙ্গণে থাকা কয়েক ব্যক্তি শামসুদ্দিন চৌধুরীকে বেধড়ক কিলঘুষি মারেন। এ সময় কয়েকজন তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ও জুতা নিক্ষেপ করেন। কেউ কেউ শামসুদ্দিন চৌধুরীর নাম উল্লেখ করে ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান দেন।

ওই বছরের ২৭ আগস্ট জুলাইয়ের আরেকটি হত্যা মামলায় সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ও সাবেক বিমানমন্ত্রী রাশেদ খান মেননকে ঢাকার আদালতে হাজির করা হলে ডিম ও জুতা নিক্ষেপের পাশাপাশি কিলঘুষি মারেন বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা। তাঁদের আদালতে নেওয়ার সময় সেনাসদস্য, বিজিবি ও বিপুলসংখ্যক পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও এ ঘটনা ঘটে।

২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের সামনে সাবেক বন ও পরিবেশমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীকে লক্ষ করে ডিম নিক্ষেপ করা হয়

এরপর ৭ অক্টোবর ঢাকার সিএমএম আদালতের সামনে সাবেক পরিবেশমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী, এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান ও সাবেক নিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব আমিনুল ইসলামের ওপর ডিম নিক্ষেপ করা হয়। আদালতের ফটক থেকে হাজতখানায় যাওয়ার রাস্তায় পৌঁছামাত্র আগে থেকে সেখানে অবস্থান নেওয়া বিএনপির নেতা–কর্মীরা তাঁদের লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করতে থাকেন। আদালতের দোতলা ও বারান্দা থেকেও তাঁদের ওপর ডিম ছোড়া হয়।

গত বছরের ১১ ডিসেম্বর সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাককে একটি হত্যা মামলায় টাঙ্গাইলের আদালতে হাজির করা হলে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা–কর্মীরা তাঁর ওপর ডিম নিক্ষেপ করেন। গত ৩ জুলাই ডিম নিক্ষেপের শিকার হন মানিকগঞ্জ–১ আসনে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক নাঈমুর রহমান দুর্জয়।

চলতি বছরের ২২ এপ্রিল জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলার আসামি হিসেবে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে দুটি প্রিজন ভ্যানে করে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি, সাবেক আইনমন্ত্রী কামরুল ইসলাম, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান ও ব্যাংক কর্মকর্তা নজরুল ইসলামকে গাজীপুরের আদালতে নেওয়া হয়। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একদল ব্যক্তি তাঁদের ওপর ডিম নিক্ষেপ করেন।

এসব আলোচিত আসামিকে হাজির করার সময় আদালত প্রাঙ্গণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও হামলা ও হেনস্তার ঘটনা ঠেকানো যায়নি। সমালোচনার মুখে এক পর্যায়ে সরকার এসব আসামিকে খুব ভোরে আদালতে হাজির করার ব্যবস্থা করে। পরে এ ধরনের ঘটনা কমতে থাকে।

২০২৪ সালের ২৪ আগস্ট সিলেটের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলার সময় সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিককে কিছু ব্যক্তি বেধড়ক কিলঘুষি মারেন

পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে সতর্ক থাকতে হবে

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতা ও তাঁদের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মকর্তারা এভাবে হেনস্তার শিকার হয়ে এলেও নিউইয়র্কে ওই দলটির নেতা–কর্মীরাই চড়াও হলেন এনসিপি নেতাদের ওপর। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে যাওয়া প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী তাঁরা। স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে এনসিপির এই নেতারা নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীদের সামনে পড়েন। এ সময় এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারাকে কটূক্তি ও গালাগালি করেন তাঁরা। একপর্যায়ে আখতারের শরীরে ডিম নিক্ষেপ করা হয়।

সরকারের উচিত হবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ বিষয়ে সতর্ক করা।
-কর্নেল (অব.) জগলুল আহসান, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যানালাইসিস

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে এবং বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ করতে নিউইয়র্কে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে মনে করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান। এই বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন, যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে বিশ্বনেতারা নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন, সেই সময়ে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

হত্যা মামলার আসামি হিসেবে ২০২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাককে টাঙ্গাইলের আদালতে আনা হয়। এ সময় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা–কর্মীরা তাঁর ওপর হামলা করেন এবং ডিম নিক্ষেপ করেন

অধ্যাপক হাসানউজ্জামান বলেন, ‘এভাবে মিডিয়া এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও একটি লক্ষ্য ছিল তাদের। এ ধরনের হিংসার বহিঃপ্রকাশ উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বেও লক্ষ করা গেছে। রাষ্ট্রপতি, রাজনীতিবিদ অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর ডিম, জুতা বা অন্য কিছু নিক্ষেপের ঘটনা ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। যেমনটি ইতিপূর্বে হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ এবং ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ওপরে, যা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়।’

২০০৮ সালে ইরাকে সংবাদ সম্মেলনে ইরাকি সাংবাদিক মুনতাদর আল জাইদি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের মুখে জুতা ছুড়ে মেরেছিলেন

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গীদের ওপর এ ধরনের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের হিংসা, প্রতিবাদ ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ উল্লেখ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হাসানউজ্জামান বলেন, এ ঘটনার রেশ দেশের রাজনীতিতে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নিউইয়র্কের জেএফকে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর এনসিপি নেতা আখতার হোসেনের শরীরে ডিম নিক্ষেপ করা হয়। ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

নিউইয়র্কে আখতারকে হেনস্তা ও তাঁর ওপর ডিম নিক্ষেপের জেরে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায় যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী আওয়ামী লীগের কর্মী জাহিদ হাসানের বাড়িতে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার চামটা ইউনিয়নের তেলিপাড়া গ্রামে মিছিল নিয়ে ওই বাড়িতে ডিম ছোড়েন একদল যুবক। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও এনসিপির স্থানীয় কয়েকজন নেতা-কর্মী।

ডিম নিক্ষেপের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে অন্তর্বর্তী সরকার, রাজনৈতিক দল এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যানালাইসিসের নির্বাহী পরিচালক কর্নেল (অব.) জগলুল আহসান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, সরকারের উচিত হবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এ বিষয়ে সতর্ক করা।

