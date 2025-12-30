খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শোক, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। শোক বার্তায় তারা খালেদা জিয়াকে সাহসী, দৃঢ়চেতা ও আপসহীন সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে খালেদা জিয়ার ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেছে দলগুলো।
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টায় খালেদা জিয়া ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর জানাজা আগামীকাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাঁকে তাঁর স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হবে।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেন এক শোক বার্তায় বলেছেন, খালেদা জিয়া তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রাম এবং গণতন্ত্র রক্ষার এক অবিচল প্রতিক্রিয়া হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান–পরবর্তী সময়ে তিনি সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনরুদ্ধারে অনন্য অবদান রেখেছেন।
দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বহুবার কারাবরণ, দমন ও ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হয়ে খালেদা জিয়া কখনো নিজের আদর্শ, দেশের সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের অধিকারের সঙ্গে আপস করেননি বলেও উল্লেখ করেছে এনসিপি। তারা বলেছে, খালেদা জিয়ার সাহস, দৃঢ়তা এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা দেশের রাজনীতিতে এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে স্থায়ীভাবে চিহ্নিত হবে। খালেদা জিয়ার সংগ্রাম শুধু একটি সময়ের রাজনৈতিক ঘটনা নয়, এটি সবার জন্য গণতন্ত্রের প্রতি অটল থাকার অনুপ্রেরণা, স্বৈরাচারবিরোধী প্রতিজ্ঞা এবং দেশনেত্রী হিসেবে জাতির প্রতি দায়বদ্ধতার এক অমলিন শিক্ষা। মহান আল্লাহর কাছে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবার, অনুসারী ও দেশের মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে দলটি।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। এক শোক বিবৃতিতে সিপিবির সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী বলেছেন, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও দেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব ও ভূমিকা জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখবে। লড়াকু ও দৃঢ় নেতৃত্বের জন্য তিনি ভবিষ্যতেও মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় সিক্ত হবেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে শোকসন্তপ্ত পরিবার, স্বজন, অসংখ্য অনুসারী, সমর্থক ও শুভানুধ্যয়ীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান তাঁরা।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি ও নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল এক শোক বিবৃতিতে বলেন, তাঁর মৃত্যু এ দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করবে।
গণসংহতি আন্দোলন তাদের বিবৃতিতে বলেছে, এক–এগারো সরকারের সময়ে তাঁর অনমনীয় ভূমিকা দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন মানুষের সাহসের উৎস। এ কারণেই তাঁকে বারবার ফ্যাসিবাদী সরকারের আক্রোশের শিকার হতে হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে নারী হিসেবে কুৎসিত আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু স্বভাবসুলভ ঔদার্য, মহানুভবতা ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে সেসব কিছুর মোকাবিলা করেছেন তিনি। এসব বিষয়কে ব্যক্তিগতভাবে না নিয়ে বরং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে খালেদা জিয়া অগ্রাধিকার দিয়েছেন। শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন বর্জন করে গণ–অভ্যুত্থানের পথ তৈরিতে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল অন্যতম নির্ধারক। গণ–অভ্যুত্থান–পরবর্তী সময়ে তিনি হয়ে ওঠেন এ দেশের রাজনৈতিক অভিভাবক। তাঁর মৃত্যু আমাদের জাতীয় জীবনে এক অপূরণীয় ক্ষতি।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে সংগঠনটি।
হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী ও মহাসচিব আল্লামা সাজেদুর রহমান এক শোক বার্তায় বলেছেন, খালেদা জিয়া ছিলেন একজন সাহসী দেশপ্রেমিক বাংলাদেশি মুসলিম নারী। ২০১৩ সালে আধিপত্যবাদ-প্রযোজিত শাহবাগের ফ্যাসিবাদী ও ইসলামবিদ্বেষী জমায়েতকে তিনি ‘নাস্তিকদের চত্বর’ আখ্যা দিয়েছিলেন। হেফাজতের ৫ মের ঐতিহাসিক ‘ঢাকা অবরোধ’ কর্মসূচির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে আলেম-ওলামার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ইসলামী মূল্যবোধ, দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে তাঁর আপসহীন রাজনৈতিক অবস্থান ও ভূমিকা সব সময় জনগণকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। মৃত্যুর আগে তিনি পুরো জাতির অবিসংবাদিত রাজনৈতিক অভিভাবকে পরিণত হয়েছিলেন।
ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার সুদীর্ঘ আন্দোলন ও অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে বলে শোক বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে। বিএনপি খালেদা জিয়ার সেই আধিপত্যবাদবিরোধী ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আদর্শ ধারণ করে বাংলাদেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে আপসহীন রাজনীতি অব্যাহত রাখবে বলে তাঁরা আশা ব্যক্ত করেন।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম এক বিবৃতিতে বলেছেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক চর্চায় ও ইতিহাসে খালেদা জিয়া একজন উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিলেন। তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন তিনি। শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন রেজাউল করীম।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদ। এক শোক বার্তায় তিনি বলেন, দেশের মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে খালেদা জিয়ার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশ ও জাতির সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপসহীন। তিনি মহান আল্লাহর কাছে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার। এক শোক বার্তায় তাঁরা মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং মরহুমার পুত্র তারেক রহমানসহ শোকসন্তপ্ত পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সমবেদনা জানান।
শোক বার্তায় জাতীয় পার্টির নেতারা বলেছেন, দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির আপসহীন নেত্রী ছিলেন খালেদা জিয়া। রাজনীতির যে সাহসী শিক্ষা ও আদর্শ তিনি দিয়ে গেছেন, তা ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের জন্য তাঁর ত্যাগ ও আত্মনিবেদন জাতি চিরদিন স্মরণে রাখবে।
গভীর শোক প্রকাশ করে আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ যৌথ শোক বার্তায় বলেছেন, খালেদা জিয়া দীর্ঘকাল ধরে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সম্মুখসারিতে থেকে আপসহীন নেতৃত্ব দিয়েছেন। এবি পার্টি বলেছে, ওয়ান-ইলেভেনের ষড়যন্ত্রকাল থেকে শুরু করে ফ্যাসিবাদী যুগে আধিপত্যবাদের ক্রীতদাসেরা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা থেকে এই মহীয়সী নেত্রীকে কারাবন্দী করে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন। তাঁকে ন্যূনতম চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে, যা জাতি হিসেবে চরম লজ্জাজনক। মূলত দীর্ঘকালের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন ও চরিত্রহননের মতো অমানবিক জেল–জুলুমের পরিণতিতেই আজ বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু ঘটেছে। দেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণকালে তাঁর নেতৃত্ব অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। খালেদা জিয়ার শূন্যতা গভীরভাবে অনুভব করবেন তাঁরা।
গভীর শোক প্রকাশ করে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন এক যৌথ শোক বার্তায় বলেন, খালেদা জিয়া ছিলেন এ ভূখণ্ডের মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক অনন্য অনুপ্রেরণা। স্বৈরাচার, দমন-পীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান নিয়ে তিনি আজীবন যে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ও গৌরবময় অধ্যায় হয়ে থাকবে।
খালেদা জিয়ার মৃত্যু শুধু কোনো একটি দলের নয়, এটি পুরো জাতির অপূরণীয় ক্ষতি উল্লেখ করে গণ অধিকার পরিষদ বলেছে, তাঁর অনুপস্থিতিতে দেশের রাজনীতিতে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁর দৃঢ়তা এবং জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর অকুতোভয় অবস্থান ভবিষ্যতে দেশের রাজনীতিবিদদের জন্য শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।
বাংলদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ আজ এক বিবৃতিতে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।
বিবৃতিতে বাসদ বলেছে, আশির দশকে সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং গত ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণ–আন্দোলনে খালেদা জিয়ার দৃঢ়তা ও আপসহীন ভূমিকা দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখবে। শোককে শক্তিতে পরিণত করে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ ও চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানের গণ–আকাঙ্ক্ষা পূরণে সংগ্রাম জারি রাখার জন্য বিএনপির সব নেতা–কর্মী ও সব গণতন্ত্রকামী দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা আব্দুল বাছিত আজাদ ও মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের। তাঁরা মরহুমার রুহের মাগফিরত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।
খেলাফত মজলিসের এই দুই নেতা বলেন, খালেদা জিয়া ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পরিশীলিত রাজনৈতিক ভাষা ও সংযমবোধ তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও মর্যাদাবান করেছিল।
গভীর শোক ও আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করে ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক এম ওয়াহিদ রহমানের শোক বার্তায় বলা হয়েছে, খালেদা জিয়ার মৃত্যু জাতি, গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব ও বাংলাদেশের জনগণের অধিকারের প্রতি অবিচল আস্থাশীল সব মানুষের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সাংবিধানিক শাসনের জন্য তাঁর আজীবন সংগ্রাম আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি প্রতিকূলতার মুখে অবিচল ছিলেন এবং জনগণের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন বাংলাদেশ জাসদের সভাপতি শরীফ নূরুল আম্বিয়া ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান। এক যৌথ শোক বার্তায় নেতারা বলেছেন, গণতন্ত্র, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় খালেদা জিয়া জীবনের দীর্ঘ সময় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে গেছেন। কারাবরণ, নির্যাতন ও নানা প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি মাথা নত করেননি।
এ ছাড়া খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি, ঐক্য ন্যাপ, বাংলাদেশ সনাতন পার্টি ও জাতীয় যুবশক্তি।