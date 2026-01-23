বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ভাসানটেকের বিআরবি ময়দানে
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ভাসানটেকের বিআরবি ময়দানে
রাজনীতি

বিআরবি ময়দানের জনসভায় তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর ভাসানটেকের বিআরবি ময়দানে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে তিনি মঞ্চে এসে পৌছালে অপেক্ষমান নেতাকর্মীরা তাকে কড়তালি দিয়ে স্বাগত জানান।

ভাসানটেক এলাকাটি ঢাকা-১৭ আসনের মধ্যে পড়েছে। এই আসন থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তারেক রহমান।

আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের প্রচার শুরুর দ্বিতীয় দিনেই তারেক রহমান তাঁর নির্বাচনী এলাকায় জনসভায় অংশ নিলেন।

বিআরবি ময়দানে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচনী সভায় বিপুল সংখ্যক নেতা–কর্মী উপস্থিত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ভাসানটেক এলাকায়  

পূর্বঘোষণা অনুযায়ী এই জনসভা হওয়ার কথা ছিল বেলা আড়াইটায়। পরে সময় পরিবর্তন করে সন্ধ্যা ছয়টায় জনসভা শুরু হবে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়।

সরেজমিনে দেখা যায়, আসরের নামাজের আগে থেকেই বিআরবি ময়দানে বিএনপির নেতাকর্মী ও ভোটাররা আসতে শুরু করেন। মাগরিবের নামাজের আগেই বিআরবি মাঠ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত হওয়ার কারণে বিআরবি মাঠে অনেকে আসতে পারেননি। তারা আশপাশের সড়কে অবস্থান নিয়েছেন।

আরও পড়ুন