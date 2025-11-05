জকসু নির্বাচন ২২ ডিসেম্বর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে আগামী ২২ ডিসেম্বর। কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের পাশাপাশি একই দিন একটি ছাত্রী হল সংসদের নির্বাচনও হবে।
আজ বুধবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। তফসিল ঘোষণা করেন জকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচনের আচরণ বিধিমালা প্রকাশ ৫ নভেম্বর। নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ৬ নভেম্বর। ভোটার তালিকার বিষয়ে আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ ৯ নভেম্বর, নিষ্পত্তি ১১ নভেম্বর। ১২ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।
মনোনয়নপত্র বিতরণ ১৩,১৬ ও ১৭ নভেম্বর। এই তিন দিন সকাল নয়টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে।
মনোনয়নপত্র দাখিল ১৭ ও ১৮ নভেম্বর (সকাল নয়টা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত)। মনোনয়নপত্র বাছাই ১৯ ও ২০ নভেম্বর।
প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ২৩ নভেম্বর। প্রার্থীদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি গ্রহণ ২৪,২৫ ও ২৬ নভেম্বর। প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট ২৭ ও ৩০ নভেম্বর। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ৩ ডিসেম্বর।
মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ৪,৭ ও ৮ ডিসেম্বর। প্রত্যাহার করা প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ ৯ ডিসেম্বর।
প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার চলবে ৯ থেকে ১৯ ডিসেম্বর। ভোট গ্রহণ ২২ ডিসেম্বর (সকাল নয়টা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত)। ভোট গ্রহণ শেষে হবে ভোট গণনা। ফলাফল ঘোষণা ২২-২৩ ডিসেম্বর।