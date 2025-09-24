নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর কারাগারে

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা ও বর্তমানে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
ঢাকার চিফ মেট্রপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা আজ বুধবার এ আদেশ দেন।
এর আগে ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনকে আদালতে হাজির করে গুলশান থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে পুলিশ। একই সঙ্গে এ মামলায় তাঁকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করা হয়। আসামিপক্ষ থেকে জামিনের আবেদন করা হয়।
উভয় পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত অজয় কর খোকনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে অজয় কর খোকনকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।
অজয় কর খোকন ১৯৯৮-২০০২ মেয়াদে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পরে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হন। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে দলের মনোনয়ন চেয়েছিলেন তিনি। তবে মনোনয়ন পাননি।