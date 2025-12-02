খালেদা জিয়ার নিরাপত্তায় এসএসএফের কাজ শুরু

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে ‘অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি’ ঘোষণা করার পর স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) নিরাপত্তা দেওয়া শুরু করেছে।
আজ মঙ্গলবার বেলা ২টা ২০ মিনিটের দিকে এসএসএফ সদস্যরা খালেদা জিয়াকে নিরাপত্তা দেওয়া শুরু করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
বেলা দুইটার দিকে এসএসএফ সদস্যদের গাড়ি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ঢুকতে দেখা যায়।
এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া চিকিৎসা নিতে পারছেন বলে জানান তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় আজ মঙ্গলবার যুক্তরাজ্য থেকে বিশেষজ্ঞ আসবেন।
এই হাসপাতালে ১০ দিন ধরে চিকিৎসাধীন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। শারীরিক অবস্থার হঠাৎ অবনতি হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তর করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
জাহিদ হোসেন বলেন, চিকিৎসা নিতে পারছেন খালেদা জিয়া; অথবা বলা যায়, তিনি চিকিৎসা মেইনটেন করতে পারছেন।