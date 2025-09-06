জাতীয় পার্টিকে ছাড়া আগামী সংসদ নির্বাচন হবে না: মহাসচিব

জাতীয় পার্টিকে (জাপা) ছাড়া আগামী সংসদ নির্বাচন হবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী। তিনি বলেন, যেই সরকার মব (উচ্ছৃঙ্খল জনতার সংঘবদ্ধ আক্রমণ) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সেই সরকার নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত নয়।
আজ শনিবার এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন জাপা মহাসচিব। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে দলটি।
জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার ঘটনাকে মব সন্ত্রাস উল্লেখ করে দলটির মহাসচিব এ ঘটনার বিচার দাবি করেন। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারকে ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেন। বিচার দৃশ্যমান না হলে দেশজুড়ে জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন শামীম হায়দার পাটোয়ারী।
জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে আগুন দেওয়ার ঘটনায় গণ অধিকার পরিষদ দায় এড়াতে পারে না মন্তব্য করে শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী যেসব কারণে দল নিষিদ্ধ হয়, তার মধ্যে আগুন দেওয়া একটি সন্ত্রাসী কাজ। এই কাজ গণ অধিকার পরিষদ করেছে, এর দায় তাদের নিতে হবে।
জাতীয় পার্টি ছাড়া আগামী সংসদ নির্বাচন হবে না মন্তব্য করে দলটির মহাসচিব বলেন, ইনক্লুসিভ (অন্তর্ভুক্তিমূলক) ভোট মানে জাতীয় পার্টি থাকবে। ফেয়ার (স্বচ্ছ) ভোট মানে জাতীয় পার্টি থাকবে। সামনের সংসদে জাতীয় পার্টি থাকবে।
এ সময় শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ‘যেই দেশের সরকার মব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, মাজার রক্ষা করতে পারে না; যে দেশের সরকারের উপদেষ্টা বলেন, একটা পার্টি অফিসে আগুন দেওয়া মব নয়, রাজনৈতিক কর্মসূচি; আমি মনে করি সেই সরকার নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত নয়।’
গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা গতকাল শুক্রবার শাহবাগে সংহতি সমাবেশে স্লোগান দিয়েছিলেন ‘যেই পথে গেছে আপা, সেই পথে যাবে জাপা’। এ প্রসঙ্গ টেনে জাতীয় পার্টির মহাসচিব বলেন, ‘আগে ঠিক করুন, আম্মাজান ডাকবেন না আপা ডাকবেন। কখনো আম্মাজান ডাকেন, কখনো আপা ডাকেন। যে আপা, সে তো আম্মা না। আর যে আম্মা, সে তো আপা না। তাহলে আপা আর আম্মার পার্থক্যটা আগে বোঝেন। তারপর রাজনীতি করতে আসেন।’