জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের খসড়ায় অস্পষ্টতা রয়েছে: ইসলামী আন্দোলন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের খসড়ায় কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে বলে মনে করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। দলটি আশঙ্কা করছে, এসব অস্পষ্টতা আগামী দিনের রাজনীতিকে কঠিন করে তুলতে পারে।
গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নিয়মিত বৈঠকে দলটির মহাসচিব মাওলানা ইউনুছ আহমাদ এ কথাগুলো বলেন।
ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব বলেন, ‘খসড়ায় আদেশ কে দেবে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। আদেশ জারির কারণ হিসেবে “জনগণের জ্ঞাতার্থে ও সাংবিধানিক পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদনের সুবিধার্থে” উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো এই আদেশের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকছে না। অবশ্য এই খসড়ার শুরুতেই গণ–অভ্যুত্থানের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে বলে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু জনতার অভিপ্রায়ের কোনো প্রয়োগ এই খসড়ায় দেখা যাচ্ছে না।’
মাওলানা ইউনুছ আহমাদ বলেন, সমঝোতার স্বার্থে এই আদেশকে সাংবিধানিক আদেশের মর্যাদা থেকে নামিয়ে আনুষ্ঠানিক আদেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা এই আদেশকে জুলাই ঘোষণাপত্রের মতো একটি অকার্যকর কাগুজে আদেশে পরিণত করার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।
ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব বলেন, আদেশে গণভোট কখন হবে, তা–ও স্পষ্ট করা হয়নি। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনে করে, গণভোট অবশ্যই জাতীয় নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠিত হতে হবে।
ইউনুছ আহমাদ আরও বলেন, ধারা ঙ–তে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংবিধান সংস্কার পরিষদ তার কাজ সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে সংবিধান সংস্কার বিল পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তা আইন রূপে কার্যকর হবে বলা হয়েছে। কিন্তু কে কার্যকর করবে, সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা দেওয়া নেই।
এ ছাড়া খসড়ায় সভাপ্রধান ও উপসভাপ্রধান নিয়োগের যে নীতি বলা হয়েছে, তাতে সরকারি দল পরিষদের ওপরে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করবে বলে মনে করেন ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব। উপসভাপ্রধান বিরোধী দল থেকে নেওয়া উচিত বলে মত দেন তিনি।