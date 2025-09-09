ডাকসু নির্বাচনে ভোট কারচুপির চেষ্টার অভিযোগ করেছেন প্রতিরোধ পর্ষদের ভিপি (সহসভাপতি) পদপ্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি। ঢাকা, ০৯ সেপ্টেম্বর
ডাকসু নির্বাচনে ভোট কারচুপির চেষ্টার অভিযোগ করেছেন প্রতিরোধ পর্ষদের ভিপি (সহসভাপতি) পদপ্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি। ঢাকা, ০৯ সেপ্টেম্বর
ভোট কারচুপির চেষ্টা হলে ছাত্রসমাজ মেনে নেবে না: প্রতিরোধ পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট কারচুপির চেষ্টা করা হলে ছাত্রসমাজ মেনে নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রতিরোধ পর্ষদের ভিপি (সহসভাপতি) পদপ্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি। তিনি বলেছেন, ক্যাম্পাসে একটি যুদ্ধংদেহী অবস্থা তৈরি করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে শেখ তাসনিম আফরোজ এসব কথা বলেন। ডাকসু নির্বাচন–পরবর্তী সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

প্রতিরোধ পর্ষদের এই ভিপি প্রার্থী বলেন, শিক্ষার্থীরা ভোটের মাধ্যমে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে জটিল করা হয়েছে। নির্বাচনের আচরণবিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে। আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেও ব্যবস্থা নেয়নি।

শেখ তাসনিম আফরোজ বলেন, যখন একজন প্রার্থী অবৈধভাবে ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করেছিলেন, তখন তাঁকে বের করে দিয়ে প্রার্থিতা বাতিল করে দেওয়া উচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে বাকি প্রার্থীদেরও একইভাবে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা করতে দেখা গেছে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিরোধ পর্ষদের এজিএস (সহসাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী জাবির আহমেদ বলেন, ভোট দেওয়ার সময় শেষ হওয়ার পর শিবিরের প্রার্থী (ছাত্রশিবির–সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী) সাদিক কায়েম ও রায়হান উদ্দিন ভোট গণনা কক্ষে প্রবেশ করেছেন। অন্য কোনো প্যানেলের কোনো প্রার্থী এই কাজ করেননি। ডাকসুর নিয়মের মধ্যেও এ বিষয়টি নেই। তাঁরা পোলিং এজেন্টের বাধার মুখে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে চলে আসে।

জাবির আহমেদ বলেন, শিবিরের পর ছাত্রদলের প্রার্থীরা বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রবেশের জন্য পেশিশক্তি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। এটি ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার অবস্থা। এ অবস্থা শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি বিশেষ পক্ষকে ভোট কারচুপির মাধ্যমে জিতিয়ে নিয়ে আসতে চায় বলে অভিযোগ করেন জাবির আহমেদ। তিনি বলেন, নির্বাচনের ভোট গণনার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কারচুপি করতে চাইলে শিক্ষার্থীরা ছেড়ে কথা বলবেন না। সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রম বন্ধ করতে না পারলে এর দায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই নিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেলের অন্য প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।

