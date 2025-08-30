বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান
রাজনীতি

নুরুল হককে লাঠিপেটা

গায়ের জোরে মুখ বন্ধ করা যাবে না: মঈন খান

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকের ওপর গতকাল শুক্রবার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লাঠিপেটার ঘটনার পুনরাবৃত্তি চান না বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান। তিনি বলেন, ‘দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনতে বিএনপি আন্দোলন চালিয়ে যাবে।’

মঈন খান আরও বলেন, ‘এখানে শান্তিপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে প্রত্যেকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। গায়ের জোরে তার মুখ বন্ধ করা যাবে না।’

আজ শনিবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে আইসিইউয়ে চিকিৎসাধীন নুরুল হকের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন মঈন খান। পরে উপস্থিত সাংবাদিকদের তিনি এ কথাগুলো বলেন।

Also read:নুরুল হকের মাথায় আঘাত রয়েছে, নাকের হাড় ভেঙেছে, মেডিকেল বোর্ড গঠন

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘২০২৪–এর আগস্ট থেকে গণতন্ত্রের যে রূপান্তরপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, সেই প্রক্রিয়া অতিশিগগির শেষ করব; যাতে করে গতকাল নুরের ওপর যে ঘটনা হয়েছে, যে অত্যাচার হয়েছে, যে জুলুম হয়েছে, সেটির যেন এ দেশে আর কোনো দিন পুনরাবৃত্তি না ঘটে।’

ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক সক্রিয় ছিলেন উল্লেখ করে মঈন খান বলেন, ‘কেন তাঁকে এই পরিণতিতে আসতে হয়েছে, সেটি ভেবে দেখতে হবে। নুরুল হককে এ নির্মম নির্যাতনের শিকার হতে হবে, এটি বাংলাদেশের কোনো মানুষ মেনে নিতে পারে না।’

এ সময় নির্বাচন ও ভোটের প্রসঙ্গও তোলেন আবদুল মঈন খান। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর করার একমাত্র উপায় হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছার স্পষ্ট প্রতিফলন হতে হবে। ভোটের মাধ্যমে যাঁরা নির্বাচিত হবেন, তাঁরাই দেশ পরিচালনা করবেন।’

Also read:নুরুলকে লাঠিপেটার প্রতিবাদে ঢাকার বাইরে বিক্ষোভ, জাপার কার্যালয়ে ভাঙচুর

বিএনপি গণতন্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে উল্লেখে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণ রাজনীতিতে বিশ্বাস করি, অশান্তির রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না।’

এ সময় বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

Also read:নুরুল হককে লাঠিপেটা: তারেক রহমানের নিন্দা, চাইলেন আইনি তদন্ত
আরও পড়ুন