জকসু নির্বাচন: শিক্ষক সমিতির সভাপতিকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে শিক্ষার্থীরা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জকসু) নির্বাচন স্থগিত করাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক মো. রইছ উদ্দীনকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গল দুপুর বারোটার পরে তাঁর বিভাগ ইসলামিক স্টাডিজের সামনে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা।
এসময় তারা ‘রইছ না জকসু, জকসু জকসু’, সিন্ডিকেট না জকসু, জকসু জকসু’, সিন্ডিকেটের দালালেরা, হুশিয়ার সাবধান’, ‘আজকেই হতে হবে, জকসু জকসু’ প্রভৃতি শ্লোগান দিতে থাকেন।
এসময় উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রথম আলোকে বলেন, রইছ স্যার সিন্ডিকেটে বেশ প্রভাবশালী। আমরা জানতে পেরেছি আজকের জকসু নির্বাচন স্থগিতের পেছনে তার ভূমিকা রয়েছে। তাই আমরা বিক্ষোভ করছি।
অবরুদ্ধ অধ্যাপক মো. রইছ উদ্দীনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আমাদের ডিপার্টমেন্টের রুমে তালা কেন দিল? আমরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি? সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট। সেখানে কথা বলুক। আমার রুমে বিজনেস অনুষদের ডিনসহ ৩০ থেকে ৩৫ জন শিক্ষক অবরুদ্ধ হয়েছে।
বেলা সাড়ে ১২টার পর বেশ কয়েকজন শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক। তবে তিনিও অধ্যাপক রইছউদ্দিনের কক্ষে ঢুকতে পারেন নি।