চাঁদাবাজি রুখে দিতে ব্যবসায়ীদের পাশে আছি: আরিফুল ইসলাম

বৃহত্তর উত্তরায় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রাজনৈতিক পরিচয়ে চাঁদাবাজি রুখে দিতে তাঁদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছেন ঢাকা-১৮ আসনে ১০–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের মনোনীত প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব।
আজ শুক্রবার নির্বাচনী প্রচারের দ্বিতীয় দিনে উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টরে এক পথসভায় দেওয়া বক্তৃতায় আরিফুল ইসলাম এই অঙ্গীকার করেন।
শাপলা কলি প্রতীকের এই প্রার্থী বলেন, ‘এখানে (ঢাকা-১৮ আসন) ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। সেই ব্যবসায়ী ভাইদের বলতে চাই, নতুন বাংলাদেশ গড়তে আপনাদের পাশে সর্বদা ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল প্রকার জোর–জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ইনসাফের ঢাকা-১৮ আসন গড়ব, ইনশা আল্লাহ।’
প্রত্যেকটি ভোটের হিসাব সংরক্ষণ করবেন জানিয়ে আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচনে শান্তিপূর্ণভাবে জনগণ রায় প্রকাশ করবে। কেউ যদি জনগণের শান্তিপূর্ণ ভোটে বাধা দেয়, জীবন দিয়ে হলেও জনগণের ভোট রক্ষা করব।’
উত্তরার নাগরিক সমস্যা সমাধানে দীর্ঘদিন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলেও মন্তব্য করেন আরিফুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘বৃহত্তর উত্তরায় তীব্র যানজটের সমস্যা আমরা দেখেছি। উত্তরার অধিকাংশ এলাকা প্রায় ১০ বছর ধরে সিটি করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হলেও এখনো অনেক জায়গা নাগরিক সেবাবঞ্চিত। আমরা পুরো ঢাকা-১৮ আসনকে এই অব্যবস্থাপনা থেকে মুক্ত করব।’
আরিফুল ইসলামের পক্ষে উত্তরার বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগ করেন জামায়াতে ইসলামী, খেলাফত মজলিসসহ ১০–দলীয় ঐক্যের নেতা–কর্মীরা। জুমার নামাজের পর উত্তরার আজমপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এলাকায় শাপলা কলি প্রতীকের প্রচারপত্র বিতরণ করেন প্রার্থী আরিফুল ইসলাম।