সিইসি ও আইজিপির সঙ্গে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মঞ্জুর সাক্ষাৎ, নানা অভিযোগ

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন ও পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান ও ফেনী-২ আসনে (সদর) ১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থী মজিবুর রহমান মঞ্জু।
সিইসির কাছে কিছু আসনে ১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থীদের নানাভাবে হয়রানি, ভয়ভীতি দেখানোসহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারে বিশেষ অভিযান চালানোর দাবি জানান এবি পার্টির চেয়ারম্যান। পরে আইজিপির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেও একই দাবি জানান তিনি।
আজ রোববার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে গিয়ে সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মজিবুর রহমান। পরে সন্ধ্যায় পুলিশ সদর দপ্তরে গিয়ে আইজিপির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। এবি পার্টির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।
সিইসির সঙ্গে সাক্ষাতে এবি পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, বিএনপি চাইলে নির্বাচন অর্ধেক সুষ্ঠু হবে। বিএনপি চেয়ারম্যানের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত। তিনি অভিযোগ করে বলেন, অনেক জায়গায় আচরণবিধি মানা হচ্ছে না, রিটার্নিং কর্মকর্তারা আদেশ প্রতিপালন করছেন না।
সব বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা দিতে হবে দাবি করে মজিবুর রহমান বলেন, তা না হলে ভালো নির্বাচন হবে না। ইসি এখনো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। অস্ত্র উদ্ধারে বিশেষ অভিযান প্রয়োজন। গ্রহণযোগ্য নির্বাচন না হলে আরেকটি গণ–আন্দোলন রচিত হতে পারে।
ফেনীর বিভিন্ন আসন এবং বরিশাল-৩ আসনে ১১–দলীয় ঐক্যের প্রার্থীদের নানাভাবে হয়রানি ও ভয়ভীতি দেখানোর কথা সিইসির কাছে তুলে ধরেন মজিবুর রহমান। তিনি সিইসিকে জানান, ফেনীতে ১১–দলীয় প্রার্থীদের কর্মীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, ভোটকেন্দ্রে না যেতে বলা হচ্ছে, মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।
বরিশাল–৩ আসনে এবি পার্টি মনোনীত ১১–দলীয় ঐক্যের প্রার্থী আসাদুজ্জামান ফুয়াদের প্রচারে দুই দফা হামলার ঘটনার কথা উল্লেখ করে সিইসিকে অবিলম্বে এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানান মজিবুর রহমান। তিনি বলেন, সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে নির্বাচন আয়োজন অর্থহীন হয়ে পড়বে। কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ না পেলে আন্দোলনের ডাক দেওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
পরে সন্ধ্যায় পুলিশ সদর দপ্তরে গিয়ে আইজিপির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তারে বিশেষ অভিযান পরিচালনার দাবি জানান এবি পার্টির চেয়ারম্যান। আইজিপি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছে দলটি।