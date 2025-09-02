বিএনপির লোগো
নির্বাচনী পরিবেশ তৈরিতে কর্মসূচি শুরু করবে বিএনপি

বিশেষ প্রতিনিধিঢাকা

সারা দেশে জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি এবং মানুষকে নির্বাচনমুখী করে তুলতে মাঠের কর্মসূচি শুরুর নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। গতকাল সোমবার রাতে দলের নীতিনির্ধারণী পর্ষদ জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানিয়েছে, দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ছয় দিনের কর্মসূচি শেষে নতুন কর্মসূচি হাতে নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। স্থায়ী কমিটির সদস্যরা মনে করছেন, মাঠপর্যায়ে নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করলে বিরোধীদের সব চক্রান্ত এবং অযৌক্তিক দাবি হারিয়ে যাবে।

এ ছাড়া গত রোববার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকেও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। সে অনুযায়ী নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে মাঠপর্যায়ে সভা-সমাবেশ করার কথা ভাবছেন বিএনপির নীতিনির্ধারণী নেতারা। একই সঙ্গে নির্বাচনী অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি হিসেবে দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্বাচনী ইশতেহার তৈরির বিষয়েও নেতারা আলোচনা করেন।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, ইশতেহার তৈরির জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ-বাণিজ্য, পররাষ্ট্র, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা পরস্পর সমন্বয় করে কম সময়ের মধ্যে নির্বাচনী ইশতেহার করবেন।

এ ছাড়া স্থায়ী কমিটির সভায় জাতীয় পার্টিকে (জাপা) নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। বিএনপি নীতিগতভাবে কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের মতো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে। সেটি তাঁরা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বলেছেন।

জানা গেছে, ওই বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা সড়কে অচলাবস্থা তৈরি হয়, এমন কর্মসূচির বিষয়ে বিএনপির নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার স্থায়ী কমিটির সভায় বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শোভাযাত্রা কর্মসূচি বাতিল করে দলটি। এর পরিবর্তে ঢাকায় খাল পরিষ্কার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় পৃথক খাল পরিষ্কারের কর্মসূচির আয়োজন করে স্থানীয় বিএনপি।

