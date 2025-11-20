বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় চিকিৎসাসহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় চিকিৎসাসহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে
রাজনীতি

কেউ যেন নতুন করে ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে না পারে, সে জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের রায় ইতিবাচক: রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহালের রায় ‘ফ্যাসিস্ট’ তৈরির পথ রুদ্ধ করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, ক্ষমতায় টিকে থাকতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করেছিলেন শেখ হাসিনা। গণতন্ত্রের পথচলায় কেউ যেন নতুন করে ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে না পারে, সে জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের রায় ইতিবাচক হিসেবে কাজ করবে।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক চিকিৎসাসহায়তা অনুষ্ঠানে রিজভী এ কথা বলেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’।

অনুষ্ঠানে রুহুল কবির রিজভী বলেন, শেখ হাসিনা মানবতা ধারণ করতে পারেননি বলে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন। তিনি বাংলাদেশে যে নিষ্ঠুরতা করেছেন, কেউ আর এমন নিষ্ঠুরতা করতে পারেননি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহাল হওয়ায় ন্যায় ও গণতন্ত্রের পথে বড় অগ্রগতি এসেছে। এই রায় অত্যন্ত ইতিবাচক। এর মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা আবারও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতেই আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করেছিল। ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা হলে সেই সরকারের কোনো মানবিকতা থাকে না। তাই শেখ হাসিনার মধ্যে মানবিক আচরণ ছিল না। রাষ্ট্রক্ষমতায় তিনি কঠোর ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবারও তাঁর জন্মদিন পালন না করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান রুহুল কবির রিজভী। এর কারণ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ‘কত মানুষ অসুস্থ-ক্ষুধার্ত, অভাবের তাড়নায় বা হাসপাতালের বিল পরিশোধ করতে না পেরে মা তাঁর সন্তানকে বিক্রি করে দিচ্ছে! এ অবস্থায় কীভাবে জন্মদিন পালন করবেন তারেক রহমান?’

মানুষকে কষ্টে রেখে তারেক রহমান জন্মদিন পালন করতে চাননি উল্লেখ করে রিজভী বলেন, ‘আমরা বিএনপি পরিবারের মাধ্যমে তিনি অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁদের নানাভাবে সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে, তাহলে তারেক রহমানের মানবিক ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের পরিধি আরও বাড়বে।’

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে তারেক রহমানের পক্ষ থেকে অর্ধশতাধিক অসহায় পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

