বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন গণসংহতি আন্দোলনের নেতারা
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন গণসংহতি আন্দোলনের নেতারা
রাজনীতি

গুলশানে বিএনপির শোকবইয়ে সই করলেন গণসংহতি আন্দোলনের নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে গণসংহতি আন্দোলন। আজ সোমবার গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকির নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গিয়ে শোকবইয়ে স্বাক্ষর করেন। এরপর তাঁরা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য তাসলিমা আখতার ও মনির উদ্দীন পাপ্পু।

তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ৭৯ বছর বয়সে গত ৩০ ডিসেম্বর মারা যান। জুলাই অভ্যুত্থানের পর দেশে ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হিসেবে তাঁকে দেখা হতো।

৩১ ডিসেম্বর লাখ লাখ মানুষের অংশগ্রহণে জানাজা শেষে শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে স্বামী ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধির পাশে খালেদা জিয়াকে সমাহিত করা হয়।

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে অন্তর্বর্তী সরকার তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করে। পাশাপাশি সাত দিনের শোক ঘোষণা করে বিএনপি।

আরও পড়ুন