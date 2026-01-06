নির্বাচন কমিশন ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে: জকসুর শিবির–সমর্থিত ভিপি প্রার্থী

নির্বাচন কমিশন ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকলে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলে মনে করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (জকসু) বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সাজিদ ভবনে ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২১৫ নম্বর কক্ষে ভোট দিয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন রিয়াজুল।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২১ বছরে এই প্রথম জকসু নির্বাচন হচ্ছে। ভোটের পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন রিয়াজুল। তিনি বলেন, ভোটকেন্দ্রের ভেতরে-বাইরের পরিবেশ সাবলীল আছে। তাঁরা তাঁদের প্যানেল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে মনে করেন, নির্বাচন কমিশন ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকলে এখানে যে পরিবেশ রয়েছে, তাতে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে।
নিজের জয়ের ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেন ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলের এই ভিপি প্রার্থী। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা যেভাবে তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে মেধাবী শিক্ষার্থীরা ছাত্রশিবির প্যানেলের ওপর ভরসা রেখেছেন, তাতে তিনি মনে করেন, এখানেও তার ব্যতিক্রম হবে না।
শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট নিয়ে নির্বাচনে যে-ই বিজয়ী হোন না কেন, তাতে সবাই বিজয়ী হবেন বলে মন্তব্য করেন রিয়াজুল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা সবাই মিলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব।...আর এটাই আমাদের অঙ্গীকার।’
জকসু নির্বাচন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রিয়াজুল বলেন, ‘আমি মনে করি, এখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বাস্তবায়ন করা, যাতে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতি জনগণ আস্থা রাখতে পারে।’