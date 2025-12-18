অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিতে পারেন, এমন আলোচনা চলছে। এনসিপির শীর্ষ পর্যায়ের একাধিক সূত্র বলছে, বিষয়টি নিয়ে দলের বিভিন্ন পর্যায়ে কথাবার্তা চলছে। দুই দিক থেকেই আগ্রহ আছে। সবকিছু চূড়ান্ত হলে দুজনের জন্য দলে নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে।
মাহফুজ লক্ষ্মীপুর–১ (রামগঞ্জ উপজেলা) ও আসিফ ঢাকা–১০ (ধানমন্ডি, কলাবাগান, নিউমার্কেট ও হাজারীবাগ থানা) আসন থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করবেন—এটি অনেকটাই নিশ্চিত। দুজনই বিএনপিতে যোগ দিয়ে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করতে যাচ্ছেন, এমন আলোচনা কিছুদিন আগে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ওই দুটি সংসদীয় আসনে বিএনপি ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে।
ঢাকা–১০ আসনে বিএনপি প্রার্থী ঘোষণা করার পর গণ অধিকার পরিষদে যোগ দেওয়া নিয়ে দলটির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন আসিফ। ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হকের নেতৃত্বাধীন গণ অধিকারের ছাত্রসংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হিসেবে আসিফ একসময় দায়িত্ব পালন করেছেন। গণ অধিকারের সঙ্গে তাঁর এখনো যোগাযোগ আছে। এর মধ্যেই এনসিপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে নতুন আলোচনা তৈরি হয়েছে।
মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদের সঙ্গে এনসিপির অনানুষ্ঠানিক আলোচনা চলছে। দলের নেতৃবৃন্দ তাঁদের এনসিপিতেই চাইছেন। বিষয়টি কিছুদিনের মধ্যে পদত্যাগকারী দুই উপদেষ্টার পক্ষ থেকেই পরিষ্কার করা হবে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখসারির নেতাদের উদ্যোগে গঠিত এনসিপির সঙ্গে শুরু থেকেই সুসম্পর্ক ছিল মাহফুজ ও আসিফের। তবে গত দু-তিন মাসে দলটির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আসিফের একধরনের দূরত্ব তৈরি হয়। অন্যদিকে এনসিপিতে মাহফুজের প্রভাবও কমে আসে। যে কারণে তাঁদের এনসিপিতে যোগদান নিয়ে একধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।
এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব প্রথম আলোকে বলেন, ‘মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদের সঙ্গে এনসিপির অনানুষ্ঠানিক আলোচনা চলছে। দলের নেতৃবৃন্দ তাঁদের এনসিপিতেই চাইছেন। বিষয়টি কিছুদিনের মধ্যে পদত্যাগকারী দুই উপদেষ্টার পক্ষ থেকেই পরিষ্কার করা হবে।’
মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ—দুজনই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখসারির ছাত্রনেতা হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে স্থান পেয়েছিলেন। আসিফ মাহমুদ ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের দিন থেকে সরকারে ছিলেন। তিনি স্থানীয় সরকার এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।
অন্যদিকে মাহফুজ আলম শুরুতে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ছিলেন। নিয়োগ পান গত বছরের ২৮ আগস্ট। এরপর গত বছরের ১০ নভেম্বর তিনি উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন। তবে সে সময় তাঁকে কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে নাহিদ ইসলাম পদত্যাগ করার পর তাঁকে তথ্য উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়া হয়।
১০ ডিসেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন মাহফুজ ও আসিফ। আর তাঁদের পদত্যাগ কার্যকর হয় ১১ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে।
উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করার পর ১২ ডিসেম্বর ঢাকা–১০ আসনে বিজয় শোভাযাত্রা করেন আসিফ, যা ছিল দৃশ্যত নির্বাচনী ‘শোডাউন’। সেদিন বিকেলে শোভাযাত্রা শুরু করার আগে ফেসবুকে তিনি ঢাকা-১০ আসন থেকে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করার ঘোষণা দেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচনী প্রচার শুরু হবে ২২ জানুয়ারি থেকে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। এনসিপি ইতিমধ্যে ১২৫ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। সেই তালিকায় লক্ষ্মীপুর-১ ও ঢাকা-১০ আসন নেই। এ দুটিসহ খালি থাকা অন্য আসনগুলোতে এক সপ্তাহের মধ্যে এনসিপি প্রার্থী ঘোষণা করবে।
অন্যদিকে উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করার পর মাহফুজ আলম প্রকাশ্য কোনো অনুষ্ঠানে আসেন ১৫ ডিসেম্বর। সেদিন সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ইনকিলাব মঞ্চের আয়োজনে ‘সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশে’ বক্তব্য দেন তিনি। ওই সমাবেশে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ দলটির শীর্ষ নেতারাও অংশ নেন।
আসিফ রাত ১১টার দিকে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে একটি লিখিত বক্তব্য পাঠান। তিনি লিখেছেন, ‘আপাতত ঢাকা-১০ আসনে স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। রাজনৈতিক দলে যোগদানের বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি।’
এনসিপিতে যোগদানের আলোচনা সম্পর্কে জানতে মাহফুজ ও আসিফের সঙ্গে গতকাল রাতে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে প্রথম আলো। পরে দুজনের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে খুদে বার্তা পাঠানো হয়। মাহফুজ কোনো জবাব দেননি।
