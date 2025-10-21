‘দলীয়’ উপদেষ্টাদের বাদ দেওয়ার দাবি বিএনপির

নির্বাচনের সময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নিরপেক্ষ রাখতে দলীয় লোকদের অপসারণের দাবি জানিয়েছে বিএনপি। মঙ্গলবার রাতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকের পর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, তাঁরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকায় যেতে এবং প্রশাসনকে নিরপেক্ষ করতে উপদেষ্টাকে অনুরোধ করেছেন। প্রশাসনে থাকা দলীয় কর্মকর্তাদের সরিয়ে নিরপেক্ষ কর্মকর্তাদের পদায়নের কথা বলা হয়েছে। পুলিশের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত এবং বিচার বিভাগে নিরপেক্ষ বিচারক নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে।