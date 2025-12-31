লস অ্যাঞ্জেলেসে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা, প্রবাসীদের গভীর শ্রদ্ধা

দূরে থাকলেও দেশের জন্য হৃদয়ের টান অমলিন। সেই অনুভবের প্রকাশ ঘটিয়ে মধ্যরাতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। তাঁরা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও গায়েবানা জানাজায় অংশ নেন। রাতের নিস্তব্ধতা, হালকা শীতল বাতাস আর শোকের আবহে সেখানে তৈরি হয় এক আবেগঘন পরিবেশ।
টেলিভিশনের পর্দায় প্রবাসীরা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত মূল জানাজার দৃশ্য দেখছিলেন, যেখানে লাখ লাখ মানুষ তাঁদের প্রিয় নেত্রীকে শেষ বিদায় জানাচ্ছিলেন। এ সময় লস অ্যাঞ্জেলেস বিএনপি কার্যালয় প্রাঙ্গণ শোক ও স্মৃতির আবহে ভারী হয়ে ওঠে। উপস্থিত প্রবাসীরা বলেন, এমন শ্রদ্ধা ও গৌরবময় বিদায় বাংলাদেশ আগে দেখেনি।
এ সময় বিএনপির অনেক নেতা–কর্মী নিজেদের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা করেন। খালেদা জিয়ার সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা, তাঁর সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের নানা গল্প তুলে ধরেন তাঁরা। এসব স্মৃতিচারণায় উপস্থিত প্রবাসীরা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং নেত্রীর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আরও গভীরভাবে অনুভব করেন।
লস অ্যাঞ্জেলেসে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল কাজী জাবেদ ইকবালও গায়েবানা জানাজায় অংশ নিতে সেখানে উপস্থিত হন। আবেগাপ্লুত হয়ে তিনি বলেন, ‘দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশের জনগণ এক অপূরণীয় ক্ষতির মুখে পড়েছে। তাঁকে ছাড়া বাংলাদেশ কল্পনা করা আমাদের জন্য কঠিন। এই সংকটপূর্ণ সময়ে খালেদা জিয়ার মতো একজন রাজনৈতিক অভিভাবকের আমাদের প্রয়োজন ছিল।’
কনসাল জেনারেল জানান, বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কনস্যুলেট জেনারেল প্রাঙ্গণে শোকবই স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি প্রবাসীদের শোকবইয়ে স্বাক্ষর করে মরহুমার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর অনুরোধ করেন।
জানাজায় ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী (শিপলু) ও সাধারণ সম্পাদক এম ওয়াহিদ রহমান সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। তাঁরা বলেন, খালেদা জিয়া শুধু বাংলাদেশের রাজনীতিতেই নন, মানুষের হৃদয়েও অমর। তাঁর সংগ্রাম, অদম্য সাহস, গণতন্ত্রের প্রতি অনুগ্রহ এবং দেশের জন্য আত্মত্যাগ সবার জন্য চিরন্তন অনুপ্রেরণা।
এই বিএনপির নেতারা আরও বলেন, এই কঠিন সময়ে তাঁর মৃত্যু জাতিকে গভীর শোক ও শূন্যতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। প্রবাসীরা শোকাহত হলেও তাঁর আদর্শ ও মূল্যবোধ হৃদয়ে চিরকাল জীবিত থাকবে।
গায়েবানা জানাজায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ নাসির জেবুল, বদরুল আলম মাসুদ, সাবেক সভাপতি আবদুল বাসেত, কাঞ্চন চৌধুরী ও শামসুজ্জোহা বাবলু, সহসভাপতি আফজাল হোসাইন সিকদার, চপল আনসারি, সাংগঠনিক সম্পাদক লোকমান হোসেন, সদস্য মাহতাব আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডাবলু আমিন, সম্পাদক সমাজকর্মী মারুফ ইসলাম, মোরশেদুল ইসলাম, আশরাফ হোসেন আকবর, ড. আবুল হাশেম এবং জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়ার সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম।