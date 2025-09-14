জামায়াতসহ আরও তিন দল কর্মসূচি ঘোষণা করবে সোমবার

অবিলম্বে জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নসহ চার দফা দাবিতে আগামীকাল সোমবার কর্মসূচি ঘোষণা করবে আরও তিনটি রাজনৈতিক দল। দলগুলো হলো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও খেলাফত মজলিস।
আজ রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো পৃথক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে দলগুলো। সোমবার দুপুর ১২টায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে কর্মসূচি ঘোষণা করবে জামায়াত। দলটি জানায়, দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
এরপর বেলা একটায় ইসলামী আন্দোলন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবেন দলের আমির সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন এবং ফ্যাসিবাদ ও তাদের দোসরদের বিচারের দাবিতে এই কর্মসূচি দেবে ইসলামী আন্দোলন। এরপর বেলা দেড়টায় পৃথক সংবাদ সম্মেলন করে কর্মসূচি ঘোষণা করবে খেলাফত মজলিস।
এর আগে আজ রোববার জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ পাঁচ দফা দাবিতে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। দলটির আমির মাওলানা মুহাম্মাদ মামুনুল হক এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তাদের কর্মসূচির মধ্যে আছে ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেলে ঢাকায় বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে বিক্ষোভ মিছিল, ১৯ সেপ্টেম্বর সব বিভাগীয় শহরে বিক্ষোভ মিছিল এবং ২৬ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সব জেলা ও উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল।
গতকাল শনিবার প্রথম আলোতে ‘চার দফা দাবিতে যুগপৎ কর্মসূচিতে যাচ্ছে জামায়াত, এনসিপিসহ আটটি দল’ শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এই খবরকে বিভ্রান্তিকর বলেছে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা দুটি দল– আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
এ প্রসঙ্গে এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, ‘জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এখনো কোনো জোট বা যুগপৎ আন্দোলনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। এ বিষয়ে যে খবর প্রকাশ হয়েছে, তা মিস লিডিং।’
চার দাবিতে যুগপৎ কর্মসূচিতে যাওয়ার খবরকে বিভ্রান্তিকর বলেন এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। তাঁরা এক বিবৃতিতে বলেন, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি, গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধান, জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচনের দাবির বিষয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে এবি পার্টির অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে, যা নিয়মিত রাজনৈতিক কর্মসূচির ধারাবাহিকতা। কোনো রাজনৈতিক জোট কিংবা যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলে তাঁরা দলীয়ভাবে জানাবেন।