বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান
রাজনীতি

প্রবাসী ভোটারদের জন্য নিবন্ধনের সময় বাড়ানোর অনুরোধ বিএনপির

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধনের সময় বাড়ানো এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশি পাসপোর্টের মাধ্যমেও নিবন্ধনের সুযোগ করে দিতে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) অনুরোধ জানিয়েছে বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই অনুরোধ জানায়। সিইসির সঙ্গে বৈঠকের পর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

ভোট দিতে প্রবাসীদের আগে ইসির পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে নিবন্ধন করতে হবে। ১৯ নভেম্বর থেকে নিবন্ধন শুরু হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে আটটি অঞ্চলে ভাগ করেছে ইসি। অঞ্চলভেদে নিবন্ধনের সময়সীমা ভিন্ন ভিন্ন।

বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেন, অনেক দেশে প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা অনেক বেশি, অনেকেই বসবাস করেন দূরবর্তী অঞ্চলে, যেখানে নিবন্ধন করা কঠিন। তাই তাঁরা এসব দেশে নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়াতে অনুরোধ জানিয়েছেন। জবাবে নির্বাচন কমিশন নিবন্ধনের মূল যে সময়সীমা, এর মধ্যে যাঁরা করতে পারবেন না, পরে তাঁদের জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন।

নজরুল ইসলাম খান আরও বলেন, প্রবাসীদের অনেকেরই জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নেই। বাস্তব কারণে বেশির ভাগই এনআইডি করতে পারেননি। এ ছাড়া সব দেশে নতুন এনআইডি দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। তাই তাঁরা বাংলাদেশি পাসপোর্টকেও পরিচয়পত্র হিসেবে ধরে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

Also read:প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন অ্যাপ উদ্বোধন, ‘নতুন অধ্যায়’ বললেন সিইসি

বিএনপির প্রতিনিধিদলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লা, নির্বাচন কমিশনের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ জকরিয়া।

১৮ নভেম্বর প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন অ্যাপ ‘পোস্টাল ভোট বিডি’র উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। এই অ্যাপে নিবন্ধিত প্রবাসী ভোটাররা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন।

সেদিন সিইসি বলেছিলেন, বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখের বেশি বাংলাদেশি বিদেশে বসবাস করছেন। বিভিন্ন পেশায় কর্মরত আছেন।

আগ্রহী ব্যক্তিরা ‘গুগল প্লে স্টোর’ অথবা ‘অ্যাপল স্টোর’-এ গিয়ে পোস্টাল ভোট বিডি লিখে সার্চ করে অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারবেন। মোট সাতটি ধাপে আগ্রহীরা নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন। সব মিলিয়ে ৪০ দিনে ১৪৩টি দেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিবন্ধন করতে পারবেন।

Also read:গণভোটে ব্যালট পেপার হবে রঙিন, থাকবে পোস্টাল ভোটের সুযোগ
আরও পড়ুন