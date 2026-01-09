তারেক রহমানের সঙ্গে জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত রুডিগার লোটজ ও অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার সুসান রাইল। শুক্রবার সন্ধ্যার পর রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে পৃথকভাবে এই দুই কূটনীতিক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
সাক্ষাৎকালে বিএনপির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির এবং চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন প্রমুখ।
দলীয় সূত্র জানায়, বৈঠকে দুই দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এবং আগামী সাধারণ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে।
কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তুতি ও সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁরা খোঁজখবর নিয়েছেন।
এর আগে সন্ধ্যায় অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার সুসান রাইল ও জার্মানির রাষ্ট্রদূত রুডিগার লোটজ গুলশান কার্যালয়ে পৌঁছালে বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা তাঁদের স্বাগত জানান। বৈঠক শেষে কূটনীতিকেরা কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য না করেই কার্যালয় ত্যাগ করেন।
এর আগে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দারও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।