ছুটির দিন সরগরম ভোটের প্রচারণায়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের এক সপ্তাহও বাকি নেই। প্রার্থীরা এখন প্রচারে ব্যস্ত। আজ শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সারা দেশেই পাড়ায়–মহল্লায় ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন প্রার্থীরা।
জুমার নামাজের পর গণসংযোগে ঢাকা-৭ আসনে বিএনপির প্রার্থী হামিদুর রহমান। পুরান ঢাকার লালবাগ, চকবাজার, বংশাল, কামরাঙ্গীরচর (আংশিক) ও কোতোয়ালি (আংশিক) থানা এলাকা নিয়ে গঠিত এই আসন। হাকিম সড়ক, চকবাজার এলাকা, ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি
গণভোটে ‘হ্যাঁ’–এর পক্ষে প্রচারে জাতীয় পতাকা হাতে মো. মোখলেছুর রহমান নামের এই ব্যক্তি। ১২ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে গণভোটও হবে। ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড়, শাহবাগ, ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি
রংপুর-৪ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রার্থী (এনসিপি) আখতার হোসেনকে ঘিরে তাঁর বাড়ির উঠানে নাচ-গানে মাতেন পাড়া–প্রতিবেশীরা। ভায়ারহাট, কাউনিয়া, রংপুর। ৬ ফেব্রুয়ারিচট্টগ্রাম-১০ আসনের বিএনপির প্রার্থী সাঈদ আল নোমানের পক্ষে চলছে মাইকে প্রচার। ভিআইপি টাওয়ারের সামনে, চট্টগ্রাম, ৬ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার দুর্গম ফটিকছড়ি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ভোটারদের সঙ্গে মতবিনিময় ও গণসংযোগে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী পহেল চাকমা। ৬ ফেব্রুয়ারিনির্বাচনী প্রচারণার পোস্টার ও ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে রাজবাড়ী শহরের সড়কদ্বীপ। রাজবাড়ী শহরের শ্রীপুর এলাকা, ৬ ফেব্রুয়ারিদেখে কাগজের পোস্টার মনে হলেও মূলত কাপড়ের তৈরি এসব প্রচারণার সামগ্রী। বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের কাপড়ের পোস্টার দেখা যাচ্ছে শহরে। আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা, ৬ ফেব্রুয়ারিরাঙামাটির স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী পহেল চাকমা নির্বাচনী প্রচারণায় যাওয়ার পথে মোটরসাইকেল বিকল হয়ে প্রচারপত্র পড়ে যাওয়ার পর সেগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছেন তাঁর সঙ্গীরা। ধৈর্যপাড়া, কাউখালী, রাঙামাটি। ৬ জানুয়ারিবরিশাল-৪ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন দলের আমির ডা. শফিকুর রহমান। সরকারি পাতারহাট আরসি কলেজ মাঠ, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল, ৬ ফেব্রুয়ারি