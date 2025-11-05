ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য আজ বুধবার গণসংহতি আন্দোলন দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য আজ বুধবার গণসংহতি আন্দোলন দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে
রাজনীতি

৯৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা গণসংহতি আন্দোলনের, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে লড়বেন সাকি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ৯৩টি সংসদীয় আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে গণসংহতি আন্দোলন।

ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে নির্বাচন করবেন। দলের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল পাবনা-৪ ও ঢাকা-১০ আসনে লড়বেন। দলটির রাজনৈতিক পর্ষদের সদস্য তাসলিমা আখতার নির্বাচন করবেন ঢাকা-১২ আসনে।

আজ বুধবার রাজধানীর হাতিরপুলে গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, রাজনৈতিক পর্ষদের সদস্য তাসলিমা আখতার, হাসান মারুফ রুমী, দেওয়ান আবদুর রশীদ, মনির উদ্দিন পাপ্পুসহ কেন্দ্রীয় নেতারা।

সংসদীয় আসনভিত্তিক গণসংহতি আন্দোলনের সম্ভাব্য প্রার্থীরা হলেন—

আরও পড়ুন