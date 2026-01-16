নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ‘নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশনের’ (এনপিএ) কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যরা। আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে
নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ‘নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশনের’ (এনপিএ) কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যরা। আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে
রাজনীতি

এনপিএর আত্মপ্রকাশ: জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নতুন প্ল্যাটফর্ম

শর্টস

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বাম ও মধ্যপন্থী তরুণদের উদ্যোগে নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ‘নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশনের’ (এনপিএ) আত্মপ্রকাশ হয়েছে। শুক্রবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এনপিএ’র ১০১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ঘোষণা করা হয়। জুলাইয়ের রাষ্ট্র সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকা, পুরোনো রাজনৈতিক চর্চার পুনরুত্থান, সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও উগ্র গোষ্ঠীর আক্রমণের বাস্তবতায় গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং প্রাণ-প্রকৃতি সুরক্ষার লক্ষ্যে এনপিএ যাত্রা শুরু করেছে।

