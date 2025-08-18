বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের নেতারা আজ সোমবার ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে
‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের আওতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের নেতা–কর্মীরা। তবে এই প্যানেল থেকে কে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সেটি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের কেন্দ্রীয় কিমিটির সদস্যসচিব জাহিদ আহসান প্যানেলের নাম ঘোষণা করেন। এ সময় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদেরসহ সংগঠনের অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে তাঁরা প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

প্যানেলের নাম ঘোষণা করে জাহিদ আহসান বলেন, ‘আসন্ন নির্বাচনে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত প্যানেলের একটি রূপরেখা তৈরি করেছি। আমরা প্যানেলের নাম চূড়ান্ত করেছি “বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ”। এই প্যানেলে বিগত দিনে যারা জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বুদ্ধিভিত্তিক ভূমিকা রেখেছেন, মাঠের লড়াইয়ে ভূমিকা রেখেছেন, তাদেরকে রাখা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন মতের শিক্ষার্থীরা পড়েন। তাদের সবার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে প্যানেলে চমক থাকবে। আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা প্যানেলের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করব। আমাদের প্যানেলে যাঁরা থাকবেন, তাঁরাই আজকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।’

আনুষ্ঠানিকভাবে নাম প্রকাশ না করলেও ছাত্রসংগঠনটির সূত্রে জানা যায়, ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদেরকে সহসভাপতি (ভিপি), কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদারকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এবং মুখপাত্র আশরেফা খাতুনকে সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তবে বাকি পদগুলোতে কারা থাকছেন, সেটি জানা যায়নি।

শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চেয়ে আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘আমরা ডাকসু নির্বাচনকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে একটি সুন্দর ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন আমরা পাব। আমরা দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়েছি। অভ্যুত্থানে জীবন বাজি রেখেছি। আশা করছি, শিক্ষার্থীরা তাঁদের মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাদেরকে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।’

