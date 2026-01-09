ওসমান হাদির খুনিদের বিচার না হলে রাষ্ট্রকেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে: ইসলামী ছাত্র আন্দোলন

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি রাষ্ট্রে চলমান বিচারহীনতার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। তাঁর ওপর হামলার এক মাস পূর্ণ হলেও খুনিদের বিচারের আওতায় আনতে না পারার দায় অন্তর্বর্তী সরকার ও রাষ্ট্র এড়াতে পারে না। ওসমান হাদির খুনিদের বিচার না হলে রাষ্ট্রকেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।
আজ বাদ জুমা ঢাকার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে আধিপত্যবাদবিরোধী পদযাত্রা ও সমাবেশে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের নেতারা এ কথা বলেন।
সমাবেশে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুনতাছির আহমাদ বলেন, জুলাইয়ের শহীদ ও যোদ্ধাদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়েই আজকের রাষ্ট্রব্যবস্থা। সেই রাষ্ট্রেই জুলাই যোদ্ধা শহীদ ওসমান হাদির হত্যার বিচার না হলে এই রাষ্ট্রের নৈতিক বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। হাদির হত্যার বিচার না হলে জনগণকে আবারও রাজপথে নামতে হবে এবং সেই দায় রাষ্ট্রকেই নিতে হবে।
মুনতাছির আহমাদ বলেন, ফেলানী থেকে আবরার হয়ে ওসমান হাদি—বিচারহীনতার সংস্কৃতির ফলে ভিনদেশি আধিপত্যবাদ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী এই সময়ে দেশের স্বার্থে তরুণদের আপসহীন ভূমিকা পালন করতে হবে।
সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের। তিনি বলেন, শহীদ ওসমান হাদিকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হলেও সেটি সম্ভব হবে না। যারা হাদিকে নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামে ও রাজপথে ছিল, আগামী দিনে জনগণ তাদেরই সমর্থন জানাবে। অবিলম্বে ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সব খুনিকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না করলে জনগণ রাজপথেই ফয়সালা করতে বাধ্য হবে।
পদযাত্রা ও সমাবেশ পরিচালনা করেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সেক্রেটারি জেনারেল সুলতান মাহমুদ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি হোসাইন ইবনে সরোয়ার, ইমরান হোসাইন নূর প্রমুখ।