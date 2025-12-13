ওসমান হাদির ওপর আঘাত মানে জুলাইয়ের ওপর আঘাত: নুরুল হক

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর আঘাত মানে জুলাইয়ের ওপর আঘাত বলে মন্তব্য করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক।
আজ শনিবার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন নুরুল হক। গুলিবিদ্ধ হয়ে এভারকেয়ার হাসপাতালে ‘পর্যবেক্ষণে’ থাকা শরিফ ওসমান হাদির শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে নুরুল হক সেখানে যান।
নুরুল হক বলেন, ‘ওসমান হাদি জুলাইয়ের একটা চরিত্র। ওসমান হাদির ওপরে আঘাত মানে জুলাইয়ের ওপরে আঘাত। এখন আমরা কার কাছে নিরাপত্তা চাইব। সরকার কজনকে নিরাপত্তা দেবে।’
নুরুল হক মনে করেন, ব্যক্তির নিরাপত্তার চেয়ে সরকারের উচিত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করা।
ওসমান হাদির ওপরে যেভাবে আঘাত হয়েছে, ভবিষ্যতে অন্যদের ওপরে একই ধরনের আঘাত হবে বলে মনে করেন নুরুল হক। রাজনৈতিক দলগুলোকে ক্ষমতার রাজনীতিতে বিভক্ত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জুলাইয়ের বিরোধী শক্তিকে মোকাবিলা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
ওসমান হাদীর ওপর গুলির ঘটনায় ২৪ ঘণ্টা পার হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন নুরুল হক। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে হামলাকারী সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। এর আগে যেসব হামলার ঘটনা ঘটেছে, যদি সেগুলোর বিচার হতো, তাহলে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো না।
নুরুল হক বলেন, ‘কোনো সান্ত্বনার বাণী শোনাবেন না। শেখ হাসিনার পরিণতি দেখেছিলেন, কীভাবে বিক্ষুব্ধ জনতা গণভবন ঘেরাও করতে গিয়েছিল। আপনারাও যদি শেখ হাসিনার মতো সান্ত্বনার বাণী শোনান, ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির গল্প শুনিয়ে শান্ত রাখতে চান, সেটা আপনারা পারবেন না।’
আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক সন্ত্রাসী জেল থেকে জামিন পাচ্ছে বলে অভিযোগ করে নুরুল হক বলেন, ‘সন্ত্রাসীরা এই গণ–অভ্যুত্থানে যাদের গণবিরোধী ভূমিকা ছিল, তারা কীভাবে জামিন পাচ্ছে? কারা তাদের জামিনের জন্য দাঁড়াচ্ছে।’