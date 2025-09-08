ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিজেবেল, বললেন ছাত্রদল ও শিবির সমর্থিত প্যানেলের কয়েক প্রার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের সহ সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী, সাধারণ সম্পাদক ( জিএস) প্রার্থী ও শিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থীসহ কয়েকজন প্রার্থীর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
আজ সোমবার দুপুরে দিকে ফেসবুকে সার্চ করে ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান, জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামীম ও সহ সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী তানভীর আল হাদীর অ্যাকাউন্ট খুঁজে পাওয়া যায়নি।
ছাত্রশিবির-সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েমের ফেসবুক অ্যাকাউন্টও খুঁজে পাওয়া যায়নি ।
এ বিষয়ে দুপুরে ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করেছে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল।
দুপুরে সাংবাদিকদের পাঠানো এক হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন জানান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনোনীত ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খানের আইডি সকালে একবার ডিজেবেল করে দেওয়া হয়। পরে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। এখন আবারও ডিজেবেল করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সজাগ থাকুন। আপনারা পাশে থাকলে, কোনো ষড়যন্ত্রই আবিদদের থামাতে পারবে না।’
সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের জিএস প্রার্থী এসএম ফরহাদও একই অভিযোগ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের প্যানেলের প্রার্থীদের আইডিগুলোতে ক্রমাগত সাইবার অ্যাটাক করা হচ্ছে। কয়েকজন প্রার্থীর আইডি অলরেডি সাসপেন্ডেড। বেশ কিছু আইডি একটু পরপরই লগআউট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ সহায়।’
আগামীকাল মঙ্গলবার ডাকসু নির্বাচন। এদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে। নির্বাচনের আগে গতকাল রোববার ছিল প্রচারের শেষ দিন।