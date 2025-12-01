তারেক রহমান এখনো ভোটার হননি, তবে সুযোগ আছে: ইসি সচিব

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, গত ৩১ অক্টোবরের মধ্যে যাঁরা ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছেন, তাঁরাই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এখনো ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হননি। তবে ইসি সিদ্ধান্ত দিলে তিনি আগামী নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাবেন। আইনগতভাবে ইসির এই এখতিয়ার আছে।
আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথাগুলো বলেন আখতার আহমেদ।
ইসি সচিব বলেন, জাতীয় পরিচয়পত্রে (এনআইডি) সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, পেশা, জন্মতারিখ, ভোটার ঠিকানা ও ছবি—এই সাতটি ক্ষেত্রে আপাতত সংশোধন করা যাবে না। তবে নতুন এনআইডি নিবন্ধন কার্যক্রম চালু আছে। তবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন বা হয়েছেন তাঁরা, যাঁরা ২০২৫ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত নিবন্ধিত হয়েছেন। তাঁদের নামই ভোটার তালিকায় আসবে। এরপর কেউ ভোটার হলেও তিনি আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভোটার হয়েছেন কি না—এমন প্রশ্ন করা হয় ইসি সচিবকে। জবাবে তিনি বলেন, তাঁর জানামতে তারেক রহমান এখনো ভোটার হননি।
তারেক রহমান আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন কি—এমন প্রশ্নে ইসি সচিব বলেন, ‘পারতে পারেন, যদি কমিশন সিদ্ধান্ত দেয়।’
এ সিদ্ধান্ত দেওয়ার এখতিয়ার কী হবে—এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি সচিব বলেন, আইনে এটা আছে। যে কাউকে ইসি এ সুযোগ দিতে পারে।