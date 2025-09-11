জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে
দলগুলোর কাছে জুলাই সনদের চূড়ান্ত ভাষ্য পাঠানো হচ্ছে: আলী রীয়াজ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে জুলাই জাতীয় সনদের চূড়ান্ত ভাষ্য আজই পাঠানো হচ্ছে বলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ জানিয়েছেন। এ সনদে সব দলের মতের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক শেষে সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান আলী রীয়াজ।

কমিশনের পক্ষ থেকে সনদে স্বাক্ষরের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ১৩ সেপ্টেম্বর বিকেল পাঁচটার মধ্যে দুজন ব্যক্তির নাম পাঠানোর অনুরোধ জানানো হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন আলী রীয়াজ।

সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আজকের আলোচনায় দুটি বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে জানান অধ্যাপক আলী রীয়াজ। তিনি বলেন, সুপারিশের যেসব বিষয় সংবিধান–সংশ্লিষ্ট নয়, সেসব বিষয় বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ জারি করতে পারবে এবং সুপারিশের যেসব বিষয় সরকারি বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশ ও বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব, সেগুলো অন্তর্বর্তী সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করতে পারবে বলে রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্য পোষণ করেছে।

সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে অধ্যাদেশ জারি ও যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে আজকের আলোচনায় বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), গণ–অধিকার পরিষদ, গণসংহতি আন্দোলনসহ ৩০টির মতো রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। আগামী রোববার বেলা আড়াটাই আবারও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসবে কমিশন।

ব্রিফিংয়ের সময় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. মো. আইয়ুব মিয়া এবং ঐকমত্য গঠনপ্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য কমিশন) মনির হায়দার উপস্থিত ছিলেন।

