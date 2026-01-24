ভোটাররা নীরব বিপ্লব করবেন: জামায়াত প্রার্থী আবদুল বাতেন

রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীর আলুপট্টি, মিরপুর-১১ কাঁচাবাজার, বেনারসিপল্লি এলাকায় নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন ঢাকা–১৬ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. আবদুল বাতেন।
আজ শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আবদুল বাতেন এসব এলাকায় প্রচার চালান। ১০–দলীয় জোট–সমর্থিত এই প্রার্থী বলেন, ‘ভোটাররা পুরোনো শৃঙ্খল ভেঙে দেবেন। ভোটের দিন তাঁরা নীরব বিপ্লব করবেন। সারা দেশেই একই রকম অবস্থা হবে।’
জয় নিয়ে ৯০ শতাংশ আশাবাদী বলে জানান আবদুল বাতেন। এই আসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বিএনপির আমিনুল হক।
নির্বাচনী প্রচারের তৃতীয় দিনে সকাল থেকেই ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন আবদুল বাতেন। গণসংযোগের পাশাপাশি তিনি ভোটারদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া শুনছেন। আশ্বাস দিচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘মানুষ এবার পরিবর্তন চাচ্ছেন, তাঁরা নতুন কিছু দেখতে চান।’
রাজধানীর পল্লবী ও রূপনগর থানাধীন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ২, ৩, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ঢাকা–১৬ আসন।