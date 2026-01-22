মিরপুরে শাহ আলীর মাজার থেকে প্রচার শুরু করলেন সানজিদা ইসলাম

গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের সংগঠন ‘মায়ের ডাক’-এর সংগঠক ও ঢাকা-১৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী সানজিদা ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন। তাঁর সঙ্গে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা রয়েছেন।
বিএনপির প্রার্থী হিসেবে গতকাল বুধবার তিনি প্রতীক হিসেবে ধানের শীষ পেয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারের প্রথম দিনে রাজধানীর মিরপুরের শাহ আলীর মাজার থেকে প্রচার শুরু করেন সানজিদা ইসলাম। সকাল ১০টার পর তিনি প্রচার শুরু করেন। দিনভর প্রচার চলার কথা রয়েছে। সানজিদা হেঁটে হেঁটে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছেন, চাচ্ছেন দোয়া।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে নিয়ে মায়ের ডাক গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন সানজিদা ইসলাম। তাঁর ভাই সাজেদুল ইসলাম ছিলেন ২৫ নম্বর ওয়ার্ড (ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন) বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। ২০১৩ সালের ৪ ডিসেম্বর রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় র্যাবের একটি দল। এখনো তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।