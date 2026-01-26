খিলক্ষেতে এনসিপি প্রার্থী আরিফুলের জনসংযোগে হামলা, অভিযোগ বিএনপির বিরুদ্ধে

ঢাকা-১৮ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও ১১-দলীয় ঐক্যের প্রার্থী আরিফুল ইসলাম আদীবের জনসংযোগে হামলার ঘটনা ঘটেছে । হামলায় ১১-দলীয় ঐক্যের দুজন আহত হয়েছেন। এনসিপি অভিযোগ করেছে, এ ঘটনায় স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা জড়িত।
আজ সোমবার সকালে আরিফুল ইসলাম রাজধানীর খিলক্ষেত থানার ডুমনি নূরপাড়া এলাকায় একটি এতিমখানা পরিদর্শন ও গণসংযোগ করতে গেলে এ হামলার ঘটনা ঘটে৷ দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে এনসিপি।
ঢাকা-১৮ আসনের প্রার্থী আরিফুল ইসলাম এনসিপির কেন্দ্রীয় জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক।
এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়, সকালে রাজধানীর খিলক্ষেত থানার ডুমনি নূরপাড়া এলাকায় একটি এতিমখানা পরিদর্শন ও জনসংযোগের সময় স্থানীয় বিএনপি নেতা দিদার মোল্লার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী এ হামলা চালায়৷ এতে জোটের অন্তত দুজন কর্মী গুরুতর আহত হন।
এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে এনসিপি।
এদিকে এই হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু। তিনি বলেন, নির্বাচনী প্রচারের সময় পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত এসব হামলা প্রমাণ করে যে, দেশে গণতন্ত্র ও সুস্থ রাজনীতির পরিবেশ চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।