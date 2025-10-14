মানববন্ধনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতা–কর্মীরা। মতিঝিলের শাপলা চত্বরে, ১৪ অক্টোবর
জাতীয় নির্বাচনের তফসিলের আগেই গণভোটের দাবি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, ‘জুলাই সনদের আইনি স্বীকৃতির জন্য যে গণভোট, সেটা আগামী জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই হতে হবে।’

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত মানববন্ধনে মাওলানা গাজী আতাউর রহমান এ কথা বলেন।

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান, পিআর পদ্ধতিতে আগামী জাতীয় নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে আজ রাজধানীর গাবতলী থেকে যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত মানববন্ধন করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। এ কর্মসূচিতে দলের কেন্দ্রীয় নেতারা মতিঝিলের শাপলা চত্বরে ছিলেন।

এ সময় মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, নির্বাচনের আগে জুলাই সনদের আইনী ভিত্তি নির্ধারণ না হলে জুলাই সনদ গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। জাতীয় নির্বাচনটাও সংকটাপন্ন হওয়ার একটা আশঙ্কা তৈরি হবে।

নির্বাচন কমিশন একটি দলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে উল্লেখ করে মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি, অতীতের নির্বাচন কমিশনগুলোর মতো এ নির্বাচন কমিশনও একটি দলকে ক্ষমতায় নেওয়ার জন্য মেকানিজম করছে।’

মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘সব রাজনৈতিক দল জুলাই সনদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সংবিধানের দোহাই দিয়ে যেনতেন নির্বাচনের দিকে যাওয়া যাবে না, মৌলিক সংস্কারকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না এবং জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনাকে হত্যা করা যাবে না।’

পিআর পদ্ধতির আলোকে নির্বাচন হতে হবে উল্লেখ করে মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘এটা জনগণের দাবি। ইসলামী আন্দোলনের দাবি।’

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পাঁচ দফা দাবি হলো জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান, পিআর পদ্ধতিতে আগামী জাতীয় নির্বাচন, নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফ্লিড নিশ্চিত করা, গণহত্যার দৃশ্যমান বিচার, বিশেষ ট্রাইবুনালে জাতীয় পার্টিরসহ ১৪ দলের বিচার ও নিষিদ্ধ করা।

মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য মাহবুবুর রহমান, যুগ্ম মহাসচিব আশরাফুল আলম, সহকারী মহাসচিব আহমদ আবদুল কাউয়ুম প্রমুখ।

