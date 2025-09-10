এবারের ডাকসু নির্বাচন বাংলাদেশে নতুন একটি মডেল সেট করেছে: প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেছেন, ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ যেকোনো পরিস্থিতিতে আটকা পড়লে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উদ্ধার করেন। ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আবার তা করেছেন। এবারের ডাকসু নির্বাচন বাংলাদেশে নতুন একটি মডেল সেট করেছে।
আজ বুধবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার আগে দেওয়া বক্তব্যে জসীম উদ্দিন এ কথা বলেন।
জসীম উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ দীর্ঘদিন গণতন্ত্রবঞ্চিত, ভোটবঞ্চিত, ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ যখন যেকোনো পরিস্থিতিতে আটকা পড়ে, সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশকে উদ্ধার করেন। তাঁরা সেই সুযোগ আবার এনে দিয়েছেন।
ডাকসু নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন কয়েকটি মাইলস্টোন সেট করে দিয়েছিল বলে উল্লেখ করেন জসীম উদ্দিন। তিনি বলেন, তাঁরা গত ২৯ মে তফসিল ঘোষণা করেছিলেন ডাকসু নির্বাচনের। তাঁরা কতগুলো মাইলস্টোন সেট করে দিয়েছিলেন। সেই মাইলস্টোনের শেষটি ছিল ৯ সেপ্টেম্বর। এদিন ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হয়। ভোট গণনা শেষে এখন ফলাফল ঘোষণার পালা।
এবারের ডাকসু নির্বাচন বাংলাদেশে নতুন একটি মডেল সেট করেছে বলে উল্লেখ করেন জসীম উদ্দিন। তিনি বলেন, ম্যাক্সিমাম ভোটার ছিলেন নতুন। সেদিক থেকে নির্বাচন আয়োজনের অনেক পদ্ধতি আছে। নির্বাচন আয়োজন না করতে করতে কিন্তু অনেক সময় অনেক পদ্ধতি জানার বাইরে চলে যায়। এই ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁরা একটা সুন্দর মডেল সেট করতে পেরেছেন। যেটা বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সহ বড় বড় কলেজ অনুসরণ করবে বলে তাঁরা আশা করছেন।
শতভাগ ভোট কখনো গ্রহণ সম্ভব হয় না বলে উল্লেখ করেন জসীম উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘আমরা আপনাদের কথাগুলোকে আমলে নিয়েছিলাম। আপনারা যাতে কোনো ধরনের লাইনে কোনো ধরনের হ্যাসেল না হয়, তাই ৮টি কেন্দ্রে ৮৫০টি বুথ স্থাপন করেছিলাম।’
ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তাজনিত কোনো সমস্যা হয়নি বলে উল্লেখ করেন জসীম উদ্দিন। তিনি বলেন, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা ছিল। তিনি বলেছিলেন, যারা স্নাইপারের সামনে দাঁড়াতে পারে, যারা গণ-অভ্যুত্থান করতে পারে, তাদের নিরাপত্তার জন্য কোনো বিশেষ ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। ছাত্রছাত্রীরা সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। এটা নিয়ে তাঁদের একটুও চিন্তা করতে হয়নি। সারা দিন উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।
চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার সময় সিনেট ভবনে আরও উপস্থিত ছিলেন ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তারা।
এবারের ডাকসু নির্বাচনে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছে ছাত্রশিবির–সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট। এই প্যানেল থেকে ১৪ হাজার ৪২ ভোট পেয়ে আবু সাদিক কায়েম সহসভাপতি (ভিপি) নির্বাচিত হয়েছেন। ১০ হাজর ৭৯৪ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হয়েছেন এস এম ফরহাদ। আর ১১ হাজার ৭৭২ ভোট পেয়ে সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) হয়েছেন মো. মহিউদ্দীন খান।