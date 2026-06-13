বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান
বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান
রাজনীতি

‘ভারত-বাংলাদেশ এক হয়ে যাওয়া’ বলতে ত্রিবেদী কী বুঝিয়েছেন, ব্যাখ্যা চাইলেন শফিকুর

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

‘ভারত-বাংলাদেশ এক হয়ে যাওয়া’ বলতে ঢাকায় নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী কী বুঝিয়েছেন, তার ব্যাখ্যা চেয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। সরকার যেন দীনেশ ত্রিবেদীর কাছে এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা চায়, সেই আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আজ শনিবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে জামায়াতের আমির এ আহ্বান জানান।

ওই পোস্টে শফিকুর রহমান বলেন, ‘গতকাল (শুক্রবার) বাংলাদেশে নতুন ভারতীয় হাইকমিশনার জনাব দীনেশ ত্রিবেদী পৌঁছানোর পর তাঁর একটি বক্তব্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি “ভারত-বাংলাদেশের এক হয়ে যাওয়া” বলতে কী বুঝিয়েছেন, আমাদের সরকারের উচিত হবে তাঁর কাছ থেকে তা জেনে নেওয়া।’

ফেসবুক পোস্টে জামায়াতের আমির বলেন, ‘ভারত যেমন একটি স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশও তেমনি একটি স্বাধীন দেশ। তাঁর এ বক্তব্য স্পষ্ট না হলে জনমনে অবশ্যই বিভ্রান্তি তৈরি হবে।’

সরকারের কাছে এ বিষয়টির সুরাহা চেয়ে শফিকুর রহমান লিখেছেন, ‘যদি তিনি আক্ষরিক অর্থে এ ধরনের কিছু বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই তা নিন্দনীয়। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া দরকার।’

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