বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন (বাঁয়ে) ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস (ডানে)
বাসদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন, দায়িত্বে রাজেকুজ্জামান-নিখিল

ঢাকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ১৫ সদস্যের একটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)। দলের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতনকে এই কমিটির আহ্বায়ক এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাসকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।

গত রোববার রাতে বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির এক অনলাইন সভায় এ কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ।

সভা শেষে বাসদের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নির্বাচনের আর মাত্র ৩০ দিন বাকি। ২২ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচারকাজ শুরু হবে। কিন্তু সারা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এখনো সন্তোষজনক উন্নতি হয়নি।

নেতারা বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ, অর্থাৎ সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি হয়নি। জনমনে একধরনের ভীতির পরিবেশ বিরাজ করছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে লুট হওয়া অস্ত্রের পুরোটা এখনো সরকার উদ্ধার করতে পারেনি। নেতারা ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে লুট হওয়া অস্ত্রসহ সব অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং জনমনে স্বস্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

সভায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাসান মোহাম্মদকে দলবদ্ধভাবে হেনস্তার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ বিষয়ে নেতারা বলেন, শিক্ষকদের এভাবে অপমান ও নাজেহাল করা চরম অগণতান্ত্রিক ও উগ্রপন্থার প্রকাশ। এটি কোনোভাবেই একটি সভ্য সমাজে মেনে নেওয়া যায় না।

তাঁরা বলেন, ইতিপূর্বে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপরও একই রকম নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। একটি চিহ্নিত মহল এসব ঘটনা ঘটালেও সরকার বা প্রশাসন নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় একের পর এক শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটছে।

তাঁরা আরও বলেন, কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ থাকলে প্রচলিত আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াটাই সমীচীন।

